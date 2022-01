"De impact van de nieuwe waardeketen" Chainbalance Expert Interview

2022 is nog maar een paar dagen geleden van start gegaan, en we weten nu al zeker dat er geen weg terug is naar oude gedragingen en structuren. Overal heeft men het terecht over het “nieuwe normaal’.

Maar wat houdt dat precies in en bovenal: hoe zal de waardeketen van de mode-industrie blijven veranderen?

De laatste maanden hebben de krantenkoppen zich opgestapeld over vertragingen bij de oplevering, veroorzaakt door gesloten havens en honderden schepen die in de haven in de rij lagen. De bevoorradingsketens zullen permanent veranderen, maar hoe en waar zal dit toe leiden?

Toegegeven, dit zijn complexe vragen die niet met 100 procent zekerheid kunnen worden beantwoord. Wie kan tenslotte 100 procent voorspellen hoe consumenten, retailers, merken of zelfs logistieke dienstverleners zich zullen gedragen en blijven veranderen in de toekomst?

Niettemin heeft een kleine groep deskundigen uit de mode-industrie zich deze en andere vragen gesteld. Een eerste blik op de nieuwe waardeketen in de mode-industrie, wat kunnen we verwachten en waar liggen de kansen?

Mauricio Warchaftig, Chief Sales Officer van Chainbalance , interviewt de logistiek expert en voormalig COO bij Hugo Boss en de inkoop- en technologie expert Thomas Ballweg, die al meer dan 10 jaar als consultant voor GermanFashion werkt.

Samen praten ze over nearshoring, het grootste katoenveld in Duitsland en de macht van China!

Kijk hier het teaser interview: