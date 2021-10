De invloed van de check-out omgeving op jouw conversie

In de wereld van (luxury) online mode is onder andere bezorgsnelheid enorm belangrijk; consumenten willen het liefst het item dezelfde avond of morgen dragen, impulsaankopen zijn hoog en maten raken snel uit voorraad. De online fashion branche is, net als andere markten, erg competitief en (potentiële) klanten stappen snel over naar een concurrent. Hier zijn de belangrijkste factoren prijs, voorraad en bezorgsnelheid.

Cruciaal conversie moment

Kijkend naar de verschillende stappen in het bestelproces zien we diverse key momenten. Jouw potentiële klant heeft jouw webshop gevonden. Check. Het gewilde product is gevonden in jouw shop. Check. Het winkelmandje is gevuld en de potentiële klant is dus klaar om af te rekenen. Check? Niet altijd. Wist je dat, zelfs op dit punt, het nog alle kanten op kan gaan? Bestelt de klant daadwerkelijk wat er in het winkelmandje zit of verlaat hij of zij de check out op het laatste moment? En hoe kun je dit cruciale conversie moment positief sturen?

Psychologisch perspectief

De klant is aangekomen bij de kassa. Hier vindt diegene verschillende opties; keuzes die gemaakt moeten worden. Betaalmethoden, accountopties en verzendopties. Veel keuzes geven klinkt als een goed plan, maar vanuit psychologisch perspectief vormt ieder extra nadenk-moment een risico op vroegtijdig afhaken van de potentiële klant. Want wat gebeurt er als de klant geen keuze kan maken of als de gewilde mogelijkheid gemist wordt? Dan is de overstap naar de concurrent snel gemaakt online. Hoe voorkomen we dit?

Laten we dieper ingaan op de factor verzending. Om de koop drempel zo laag mogelijk te houden wil je de klant een beperkt aantal bezorgopties aanbieden. De opties die je geeft moeten een zo groot mogelijke target audience aanspreken, want wist je dat 50% van de consumenten wel eens een webshop verlaat, omdat de bezorgopties niet aansluiten bij hun wensen? Wanneer retailer A over 3 dagen bezorgd met een standaard bezorgpartij, maar jij dat ene item morgen nodig hebt, kijk je verder. Trunkrs kan je hiermee helpen door 2 extra opties aan te bieden, namelijk Same Day en Next Day delivery.

JHP Fashion x Trunkrs

Multibrandstore JHP Fashion heeft zijn conversie met 40% verhoogd door Trunkrs Same Day delivery aan te bieden, naast hun reguliere bezorgopties. Hierdoor is de order quantity gestegen met 200% op dagelijkse basis. Stefano van JHP Fashion in Amsterdam spreekt uit ervaring: “Wanneer een klant voor 13:00 uur bestelt, heeft hij het dezelfde avond al in huis en zoals je je kunt voorstellen is de conversie tot 13:00 het hoogst. Dat zijn dus de klanten die vandaag nog hun pakket willen ontvangen.”

Ook de optie voor bezorging in de avonduren geeft de klant ruimte. Trunkrs biedt beide opties, die door veel webshops worden gebruikt naast de standaard levering. Deze extra mogelijkheden zijn blijk van goede service en speelt het in op het drukke leven van jouw klanten. Je geeft meerdere keuzes, aangezien de opties prima naast elkaar kunnen bestaan. Het is puur de persoonlijke voorkeur van de klant die beslist.

