De milieudoelstellingen van luxeconcerns: Wie streeft wat na?

Naar verwachting zal Chanel in 2040 netto nul uitstoot van broeikasgassen bereiken in de hele waardeketen. Met deze doelstelling sluit het bedrijf zich aan bij het in 2015 ondertekende klimaatakkoord van Parijs, dat beoogt de opwarming van de aarde tegen 2100 ruim onder de 2 graden Celsius te houden ten opzichte van het pre-industriële niveau. Maar hoe zit het met de andere luxegiganten? FashionUnited onderzoekt de milieudoelstellingen van zes van de grootste luxeconcerns ter wereld.

Chanel: alle broeikasgassen elimineren in 2040

Het concern Chanel streeft ernaar om netto nul uitstoot van broeikasgassen (BKG) te bereiken in de hele waardeketen (van creatie tot verkoop van de producten) in 2040. Om dit te bereiken, zal het bedrijf de BKG met 90 procent verminderen ten opzichte van 2021 en de resterende uitstoot compenseren door koolstofverwijdering.

Op kortere termijn, tegen 2030, geeft het bedrijf ook aan de uitstoot van scope 1 en 2 te halveren en met 42 procent te verminderen voor scope 3.

Wat zijn ‘scopes’?

De scopes verwijzen naar verschillende bronnen van uitstoot van broeikasgassen. Scope 1 omvat de uitstoot van broeikasgassen (BKG) die rechtstreeks wordt gegenereerd door de activiteiten van het bedrijf, scope 2 komt overeen met de indirecte BKG die verband houdt met het energieverbruik, terwijl scope 3 de indirecte BKG vertegenwoordigt die stroomopwaarts of stroomafwaarts in de waardeketen van het bedrijf plaatsvindt en afkomstig is van bronnen die niet in het bezit zijn van of beheerd worden door het bedrijf.

Kering: nul BKG-uitstoot in 2050

Het moederbedrijf van onder andere Gucci en Saint Laurent wil de uitstoot van broeikasgassen in de hele waardeketen terugbrengen tot nul in 2050 (min 90 procent ten opzichte van 2022 en compensatie).

Op korte termijn (tegen 2033) zal Kering de totale hoeveelheid directe en indirecte emissies gerelateerd aan energie (scope 1 en 2) met meer dan de helft (54,6 procent) verminderen ten opzichte van 2022. Het concern verbindt zich er ook toe om de absolute BKG-emissies voor scope 3 met 54,6 procent te verminderen binnen dezelfde termijn.

LVMH: focus op korte termijn op scope 1 en 2

De toezeggingen van de nummer één in luxe lijken minder ambitieus dan die van Kering en Chanel. LVMH heeft zich ertoe verbonden de absolute BKG-emissies van scope 1 en 2 met 50 procent te verminderen tegen 2026 (ten opzichte van 2019). Tegen hetzelfde jaar geeft het concern ook aan zich te zullen inspannen om de jaarlijkse levering van hernieuwbare elektriciteit met honderd procent te verhogen.

Daarnaast verbindt LVMH zich ertoe om binnen vijf jaar de BKG-emissies van scope 3 met 55 procent te verminderen per miljoen euro aan toegevoegde waarde (ten opzichte van het referentiejaar 2019). Dit betekent dat als de waarde van het concern blijft stijgen, de totale scope 3-emissies nog steeds hoger kunnen zijn dan in 2019, zelfs als ze erin zijn geslaagd om met 55 procent te verminderen.

Richemont: bescheiden ambities voor 2030

Tegen 2030 verbindt het moederbedrijf van Chloé, Alaïa en Cartier zich ertoe om de absolute BKG-emissies van scope 1 en 2 met 46 procent te verminderen ten opzichte van 2019. Het concern is ook van plan om de BKG-emissies van scope 3 afkomstig van gekochte goederen en diensten en zakenreizen met 55 procent per dollar toegevoegde waarde te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van het referentiejaar 2019).

Voor 2025 had Richemont zich ook gecommitteerd aan een verhoging van honderd procent van de jaarlijkse levering van hernieuwbare elektriciteit. Het concern preciseerde in een rapport dat 97 procent van de elektriciteit die het concern in 2023 verbruikte, afkomstig was van hernieuwbare energie.

Prada Group: lage doelstellingen

Binnen een jaar, in 2026, zal het concern Prada de absolute BKG-emissies van scope 1 en 2 met 29,4 procent moeten hebben verminderd (ten opzichte van het referentiejaar 2019). En over vier jaar, in 2029, verbindt het Italiaanse concern zich ertoe om de absolute BKG-emissies van scope 3 met 42 procent te verminderen (ten opzichte van het referentiejaar 2019).

Hermès: scope 1 en 2 gehalveerd

Het Franse concern verbindt zich ertoe om de absolute BKG-emissies van scope 1 en 2 met meer dan de helft (50,4 procent) te verminderen tegen 2030 ten opzichte van 2018. Met betrekking tot scope 3 zou Hermès de BKG-emissies met 58,1 procent per miljoen euro toegevoegde waarde moeten verminderen binnen vijf jaar (in 2030).

Net als het concern Richemont heeft Hermès zich ook gecommitteerd aan een verhoging van honderd procent van de jaarlijkse levering van hernieuwbare elektriciteit tegen het einde van 2025. In 2030 streeft het concern naar een levering van honderd procent hernieuwbare energie.