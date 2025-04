Kering op een kruispunt nu de identiteitscrisis van Gucci groter wordt

Na een teleurstellend kwartaal staat Kering onder toenemende druk nu haar kroonjuweel, Gucci, worstelt met een uitdagende transitie. Industrieanalisten waarschuwen dat de wereldwijde luxesector een periode van stagnatie ingaat en Gucci, ooit Kerings snelst groeiende merk, lijkt bijzonder kwetsbaar.

De daling van 25 procent in de omzet van Gucci in het eerste kwartaal markeert een verdere achteruitgang, wat vooral verontrustend is gezien het feit dat het merk in dezelfde periode vorig jaar al een daling van 21 procent had gezien.

Volgens inzichten die Yanmei Tang, analist bij Third Bridge, met FashionUnited deelde, wordt er niet verwacht dat de wereldwijde luxemarkt significant zal herstellen tot minstens 2027. “De vooruitzichten voor de wereldwijde luxe-industrie in 2025 zullen waarschijnlijk op zijn best vlak blijven”, aldus Tang. “Hoewel een sterke daling niet wordt verwacht, zullen merken als Gucci—die sterk afhankelijk zijn van ambitieuze shoppers—de druk van de aanhoudende druk op de middenklasse voelen, vooral in belangrijke regio's zoals China en de Verenigde Staten.”

De financiële prestaties van Gucci in 2025 zullen naar verwachting gematigd blijven, waarbij de omzet en winstgevendheid onder druk staan. Het merk worstelt met een trage productcyclus, met name in de categorie lederwaren, ooit een belangrijke groeimotor. Analisten constateren een “gebrek aan opvallende producten” die de interesse van consumenten kunnen aanwakkeren of hen terug naar de boetieks kunnen brengen.

De aanstelling van Demna, de grensverleggende creatieve leider van Balenciaga, als artistiek directeur van Gucci heeft een nieuwe complexiteit toegevoegd, merkt Tang op. Demna staat bekend om zijn dystopische streetwear-esthetiek en zijn visie markeert een scherp contrast met de rustigere, meer eclectische erfenis die is achtergelaten door voormalig creatief directeuren Sabato De Sarno en Alessandro Michele.

Hoewel er potentieel voordeel zit in de confectiekleding—waar Demna's streetwear-vaardigheid mogelijk aansluit bij Gen Z en millennial shoppers—wordt het gebrek aan een coherent merkverhaal steeds meer gezien als een probleem. Gucci heeft moeite om zijn koers te bepalen door wisselingen in het leiderschap en veranderingen in creatieve richting.

Voor Kering, dat al een vertraging van het momentum bij andere belangrijke modehuizen heeft doorstaan, zijn de belangen groot. Investeerders en kenners volgen nauwlettend of Gucci gedurfde vernieuwing weet te combineren met een consistente merkstrategie—of dat het juist een voorbeeld wordt van hoe risicovolle veranderingen mis kunnen gaan zonder duidelijke koers.

Tang vat het sentiment onder experts samen: “Zonder een duidelijke creatieve en commerciële richting loopt Gucci het risico op een aanhoudende erosie van zowel het consumentenvertrouwen als de financiële prestaties.”