De modebedrijven die beloven hun leveranciers te betalen

De uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat verschillende modebedrijven hun bestellingen bij leveranciers annuleerden. Het annuleren van deze bestellingen, ter waarde van miljarden euro’s, zorgde ervoor dat werknemers van fabrikanten in een moeilijke positie terechtkwamen.

Veel kledingbedrijven besloten in het middelpunt van deze economische crisis besloten om hun bestellingen te annuleren. Er zijn ook bedrijven die juist hun toewijding tonen door de bestellingen nog te accepteren. Helaas blijven de meeste leveranciers wachten op hun betalingen. Volgens het PayUp initiatief van non-gouvermentele organisatie (NGO) Remake, een petitie om bedrijven te motiveren hun leveranciers te betalen, hebben negentien modebedrijven beloofd hun leveranciers te betalen voor geannuleerde bestellingen.

Wie in de ‘betaald’ categorie van Remake’s lijst wil staan, moet zich actief inzetten om leveranciers te betalen voor alle geannuleerde bestellingen. Dit moeten ze ook op tijd doen en ze mogen niet om korting vragen. De merken die weigeren dit te doen, blijven onder de ‘niet betaald’ categorie vallen. De petitie heeft nu al meer dan 260,000 handtekeningen verzameld.

De modemerken die sinds 22 juli nog niet hebben betaald zijn: C&A, Forever 21 en URBN-Groep — de Amerikaanse eigenaar van de merken Anthropologie, Urban Outfitters en Free People.

18 miljard dollar aan uitstaande loon

“Het enige dat we vragen, is dat bedrijven de betalingstermijnen respecteren — dat is belangrijk voor ons,” zegt Remake oprichter Ayesha Barenblat in een mail naar FashionUnited. “Veel bedrijven vragen om korting of wachten te lang met betalen, waardoor fabrieken hun eigen werknemers niet kunnen betalen. Daarmee worden hun werknemers in de steek gelaten.”

Denimbedrijf Levi Strauss & Co is een van de bedrijven die de NGO heeft gecategoriseerd als een betalend bedrijf. “We nemen onze verantwoordelijkheid — en betalen het volledige bedrag — voor alle afgemaakte bestellingen én de bestellingen die nog afgerond worden,” zo kondigde Levi’s in juli op zijn website aan. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf heeft wel zijn betalingstermijn verlengd, onder het mom van “industriële standaarden”. Het bedrijf heeft niet om kortingen gevraagd. Levi’s wil er ook zeker van zijn dat de stoffen en materialen die ze al hebben besteld niet weggegooid worden. “We zijn ook van plan om ruwe materialen die al zijn geleverd door onze leveranciers te gebruiken voor toekomstige producten,” zei het bedrijf.

Remake schat dat er in totaal ongeveer 22 miljard US dollars (18,6 miljard euro) is geleverd door modebedrijven wereldwijd, als gevolg van van de pay-up campagne. Om dat in perspectief te plaatsen: dat is ongeveer de helft van de veertig miljard US dollars in lonen die werknemers in de kledingindustrie tegoed hadden aan het begin van de pandemie. De negentien bedrijven die hebben beloofd om hun leveranciers te betalen en die op de ‘betaald’ lijst van Remake staan, zijn Adidas, Asos, Gap, H&M, Inditex, Kiabi, Levia Strauss & Co, LPP, Lululemon, Marks & Spencer, Next, Nike, PVH, Ralph Lauren, Target, Tesco, Under Armour, Uniqlo en VF Corporation. “Maar er moet nog veel gebeuren,” zegt Remake op de website.

Primark plaatst weer bestellingen ter waarde van miljarden

Veel modebedrijven hebben te maken gehad met gigantische omzet dalingen sinds de uitbraak van het coronavirus en sommige hebben wereldwijd werknemers moeten ontslaan. Door het sluiten van winkels en minder klanten hebben veel bedrijven moeite met betalingen uitvoeren. Maar Remake begrijpt niet hoe sommige modemerken nog wel dividend kunnen betalen aan aandeelhouders terwijl ze hun eigen werknemers niet betalen.

Ierse fast-fashion gigant Primark haalde het nieuws in april nadat het beloofd had om 370 miljoen Britse ponden (424 miljoen euro) aan zijn leveranciers te betalen. Hiermee betaalde Primark voor alle items die op dat moment nog geproduceerd werden en die op 17 april nog geleverd moesten worden. Nadat de winkels van Primark langzaam weer open gingen, lukte het de retailer om weer bestellingen te plaatsen van meer dan een miljard Britse pond (1.1 miljard euro) voor het aankomende herfst-winter seizoen, aldus een woordvoerder. “We hopen dat we weer bestellingen kunnen plaatsen en samen kunnen herstellen van de impact die Covid-19 heeft gehad op onze gehele industrie.” Maar Remake heeft het bedrijf nog steeds op de lijst van ‘niet betaald’ staan.

Wel of niet betaald?

“Primark is altijd een stuk beter in hun PR dan in #Pay(ing)Up,” zei Remake founder Ayesha Barenblat wanneer haar werd gevraagd waarom Primark nog steeds op de lijst van niet betalende bedrijven staat. De NGO is het er niet mee eens dat Primark niet wilde specificeren welk percentage van zijn onbetaalde financiële verplichtingen worden betaald met het beloofde bedrag van 370 miljoen Britse pond. Volgens de vakbond Worker’s Rights Consortium, hebben gesprekken met leveranciers aangetoond dat honderden miljoenen dollars nog steeds betaald moeten worden — Primark heeft daar niks over gezegd. Daarbij drijft het uitstellen van betalingen veel fabrieken in het nauw.

Primark kondigde eerder aan dat het voor ongeveer 1,2 miljard Britse pond aan bestellingen heeft geplaatst voor de komende seizoenen. De winkel beloofde ook om leveranciers volledig te betalen voor alle gemaakte kledingstukken en te betalen voor eventuele financiële verplichtingen. Het blijft nog maar afwachten of Remake Primark van de ‘niet betaald’ lijst zal halen, die het laatst was gewijzigd op 2 september.

Remake is ook kritisch op de publieke verklaring van Bestseller. Het Deense moederbedrijf van modemerken zoals Vero Moda, Jack & Jones en Only kondigde begin juli aan dat het de betalingen voor huidige bestellingen meteen zal betalen en dat het een voorschot zal betalen tot oktober, om leveranciers ervan te verzekeren dat ze door kunnen gaan met hun werk. Maar ondanks dit initiatief staat het bedrijf nog steeds op de ‘niet betaald’ lijst van Remake. Een woordvoerder zegt dat Besteller probeert om zijn impact op de globale toeleveringsketen te minimaliseren en verwees door naar de aankondiging van begin juli voor meer informatie. “Het was noodzakelijk dat onze afspraken veranderden, door de massale verstoringen. Maar, we hebben deze veranderingen besproken met onze leveranciers en ze zijn, door het maken van afspraken, geaccepteerd. Onze focus voor nu ligt op onze partners te helpen deze crisis te overleven.”

In de ongelijke verdeling tussen de macht van modebedrijven en leveranciers leiden individuele gesprekken vaak tot kortingen en terugwerkende annuleringen, waardoor leveranciers vaak liquiditeitsproblemen krijgen en vervolgens hun werknemers niet volledig en op tijd kunnen betalen, volgens Remake. Bestseller dringt ook aan, volgens informatie van de Worker’s Rights Consortium, dat bestellingen alleen worden geannuleerd als de respectievelijke leverancier akkoord gaat.

Wie controleert of modebedrijven daadwerkelijk betalen?

Hoe kan Remake controleren of modebedrijven zich aan hun beloftes houden gezien de ingewikkelde toeleveringsketens en duizenden leveranciers? “We praten regelmatig met leveranciers, net zoals andere organisaties, en gebruiken bronnen als de Worker’s Rights Consortium, de Business and Human Rights Tracker en onze eigen directe correspondentie met de merken op de #PayUp lijst,” legt Barenblat uit. Om de merken verantwoordelijk te houden vereist Remake dat ze hun verklaringen online plaatsen zodat leveranciers de kans krijgen om te bevestigen of de bedrijven wel of niet betalen.

Volgens de lijst van de NGO, hebben de volgende bedrijven nog niet betaald: Arcadia, Bestseller, C&A, Edinburgh Woolen Mill, Fashion Nova, Forever 21, JCPenney, Kohl’s, Li & Fung/Global Brands Group, Mothercare, Primark, Ross Stores, Sears, The Children’s Place, TJX, URBN, Walmart/Asda.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald door Georgia Oost.