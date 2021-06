De Nederlandsche Bank ziet Nederlandse economie snel herstellen

De Nederlandse economie zal snel herstellen van de zware krimp door het coronavirus, dat stelt De Nederlandsche Bank in de halfjaarlijkse economische ramingen. De economie zal dit jaar groeien met 3 procent en volgend jaar met 3,7 procent.

De Nederlandsche Bank gaat er in de ramingen vanuit dat de maatregelen omtrent het coronavirus dit jaar afgebouwd worden en volgend jaar niet meer van kracht zijn. Hierdoor zal de economie groeien, omdat consumenten hun vertrouwen voor consumptie weer terugkrijgen. Daarnaast zal de werkloosheid dalen en betreden meer mensen de arbeidsmarkt, zo is te lezen.

In vergelijking met de andere eurolanden presteert Nederland beter en is per saldo minder hard geraakt door alle beperkingen van de pandemie, zo staat in de ramingen van DNB. In het eurogebied kromp de economie in het eerste kwartaal 2021 met 5,1 procent. De Nederlandse economie kromp met 3,4 procent in dezelfde periode. Nederland is minder afhankelijk van toerisme voor de economie, dan Frankrijk en Spanje dat bijvoorbeeld zijn. Daarnaast is Nederland al veel gedigitaliseerd, waardoor thuiswerken en online winkelen makkelijker ging dan in andere landen.