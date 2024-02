De Nederlandse economie groeit in het vierde kwartaal: ‘groter dan het gemiddelde in de 27 landen van de Europese Unie’

De Nederlandse economie groeit, zo blijkt uit de eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omvang van de Nederlandse economie vertoont in het vierde kwartaal van 2023 een stijging van 0,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Deze groei volgt op drie achtereenvolgende trimesters waarin het bruto binnenlands product (bbp) daalde. De toename van het bbp in het vierde kwartaal is vooral toe te schrijven aan de consument die meer uitgeeft. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Uit het rapport van het CBS blijkt dat consumenten meer uitgaven aan duurzame goederen en diensten. De totale stijging van de consumptie door huishoudens in het vierde kwartaal van 2023 is 1,8 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Daarentegen daalde de investeringen in vaste activa, zoals woningen, bedrijfsgebouwen, vervoersmiddelen en machines in het vierde kwartaal met 2,1 procent.

De Nederlandse economie presteert beter dan het gemiddelde van de 27 landen in de EU. De EU-landen kennen een gemiddelde groei van 0,0 procent. In België groeide de economie met 0,4 procent, terwijl het bbp in Frankrijk gelijk bleef. In Duitsland - wat gezien wordt als de grootste economie van de EU - kromp het bbp met 0,3 procent. In de VS - wat de grootste economie van de wereld wordt genoemd - groeide de economie in het vierde kwartaal met 0,8 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

Nu de eerste berekening van het vierde kwartaal bekend is, meldt het CBS ook het eerste voorlopige groeicijfer voor het jaar 2023. Het bbp is vorig jaar met 0,1 procent gegroeid. Deze groei volgt op twee jaren waarin de groei uitkwam op 6,2 en 4,3 procent.