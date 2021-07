De nieuwe koers van Sapph: “Focus op merkbeleving en groei”

Lingeriemerk Sapph is een nieuwe weg ingeslagen. De focus ligt op het creëren van een optimale merkbeleving – en die is nergens beter zichtbaar dan in de twee recent geopende brandstores. Daarnaast maakt het bedrijf achter de schermen een automatiseringsslag in samenwerking met TCOG , waardoor er meer aandacht is voor de collecties en internationale groei.

Vorig jaar werd Sapph overgenomen door een nieuwe eigenaar: Annique van der Zande. Voorheen was Van der Zande werkzaam als brand director bij Sapph en nu neemt zij de rol van Managing Director op zich. Ze is geen onbekende in de lingeriewereld en heeft al langer haar eigen lingeriemerk, Ultraviolet. “Voor ons was het een hele mooie kans om Sapph toe te voegen aan de Ultraviolet Groep”, vertelt ze. “Daarmee zijn we een organisatie aan het creëren die echt gespecialiseerd is in body- en swimwear. We doen ook private label-productie.”

De merknaam Sapph is zeer bekend bij een grote groep consumenten. Maar wat betreft de merkbeleving is er nog een wereld te winnen, denkt Van der Zande. Dat heeft te maken met het outletimago. “Daar stappen we helemaal van af. Het DNA van het merk is betaalbare luxe. We hebben een prachtig product in een groot maatbereik, dat goed betaalbaar is. Wij geloven dat het helemaal niet nodig is om dat af te prijzen.” In plaats daarvan wil ze veel meer inzetten op de beleving om echt een sterk merk neer te zetten. Een strategie die meteen al goed zichtbaar is met de recente opening van twee eigen brandstores in Maassluis en Roosendaal.

Belevingswinkel in Maassluis

De winkel in Maasluis is een echte ‘experience store’ waar klanten de wereld van Sapph binnenstappen. Met 300 vierkante meter winkelvloer is hier de volledige collectie in alle maten beschikbaar. De sfeer wordt door Van der Zande omschreven als ‘glamoureus en ongedwongen’. “Er staat niet gelijk iemand naast je om je maten op te nemen. Sommige vrouwen vinden lingerie passen lastig, je geeft je toch letterlijk bloot. Dan is het fijn als dit in een ontspannen omgeving is waar je je prettig voelt en professioneel advies krijgt.” Uniek is dat het hoofdkantoor van Sapph zich in hetzelfde pand bevindt. Dit zorgt voor een levendige sfeer. Klanten zien de mensen achter het merk, zoals de designers. Er is zelfs een fotostudio waar de producten worden gefotografeerd. “Voor ons hoeft het allemaal niet zo gepolijst. Daarnaast is het fijn om ter plekke te horen wat klanten zeggen, die feedback kunnen wij weer verwerken in de collecties.”

Eerst de fundering, dan het huis

Om als organisatie te kunnen groeien is het volgens Van der Zande belangrijk om flexibel te zijn. “De grootste valstrik is een te comfortabele houding. Goed om je heen kijken én openstaan voor veranderingen, dat is essentieel.” Die flexibiliteit miste Sapph in het verleden. Automatisering was jarenlang een ondergeschoven kindje. Het systeem waarmee sinds jaar en dag gewerkt werd, had sinds 2004 nauwelijks updates ondergaan. “Zodoende waren we veel tijd kwijt aan zaken die eigenlijk juist ondersteunend horen te zijn” aldus Van der Zande. “Daarom hebben we gelijk gezegd: dat moet anders. Juist nu in deze coronatijd moeten we hierin investeren. In TCOG vonden we de juiste IT-partner om onze bedrijfsprocessen klaar te maken voor de toekomst, met behulp van ItSuitsFashion, de fashiontotaaloplossing van TCOG. Automatisering is de fundering van een bedrijf. Als de basis niet goed is, kun je het ‘huis’ niet verder uitbouwen.”

Meer tijd voor de collecties

De eerste stap was het maken van een zogenaamde ‘blauwdrukprocedure’, een analyse om de primaire processen van het bedrijf in kaart te brengen. Volgens Van der Zande is het belangrijk om met een kritische blik te kijken naar wat écht nodig is, in plaats van zomaar een nieuw systeem aan te schaffen. “TCOG heeft ons daar ontzettend goed bij geholpen. Samen hebben we onze primaire bedrijfsprocessen in kaart gebracht. Want juist op die fronten hebben we automatisering hard nodig. Het resultaat is dat we veel efficiënter kunnen werken. Waar we voorheen veel tijd verloren doordat we met verouderde systemen werkten, is het nu juist andersom. Met onze nieuwe oplossing Business Central Online (SAAS), inclusief ItSuitsFashion 365, hebben we meer tijd voor datgene waar we mee bezig horen te zijn: namelijk het ontwerpen, produceren en verkopen van mooie lingerie. Ook kunnen we ons focussen op de verdere groei van het merk.”

Innovatie én handwerk

Nu de eerste stappen zijn gezet op het gebied van merkbeleving, is het doel om meer brandstores te openen in Nederland en België. Zo hoopt Van der Zande het merk nog beter op de kaart te zetten. Op dit moment is Sapph actief in zo’n tien landen. “We zijn aan het kijken of we daarnaast nieuwe markten kunnen aanboren. Zo zijn we goed op weg in Zuid-Europa en ook in Rusland. Alles stap voor stap, we willen op een gedegen en gezonde manier groeien.” Voor de toekomst hoopt Van der Zande ook nog verbeteringen aan te brengen in het design- en ontwikkelingsproces, in samenwerking met TCOG. Innoveren binnen deze branche is niet vanzelfsprekend, want lingerie is onlosmakelijk verbonden met veel handwerk. Toch is het niet onmogelijk en we willen ook op productniveau blijven innoveren om voorop te lopen. Elke vooruitgang die we boeken, geeft enorm veel energie. Dat is waar we het uiteindelijk voor doen!”