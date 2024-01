De nieuwe richting van Plein Sport: luxe sport voor de massamarkt

Modeontwerper Philipp Plein staat bekend om opvallende looks met veel glitter en glamour. Maar met de sportlijn Plein Sport wil de ontwerper nieuwe wegen inslaan. Plein wil met de sportcollectie niet zo polariseren als met zijn modelijn en heeft ook de luxewereld niet in het vizier.

De ervaring leert dat het voor sportcollecties die zijn ontwikkeld vanuit de modewereld niet altijd gemakkelijk is om de juiste plek te vinden tussen mode en sport en de zeer verschillende verkoopkanalen. Dit lijkt ook het geval te zijn bij Plein Sport, aangezien het label oorspronkelijk een andere strategische richting had. Toen de sportcollectie in 2016 werd gelanceerd, was deze nog bedoeld als een activewear aanvulling op de luxe modelijn. Na een pauze in 2018 vanwege strategische beslissingen binnen de Plein Group, werd de sportlijn opnieuw gelanceerd op de Milan Fashion Week 2022. Eind november 2023 presenteerde de ontwerper de collectie voor het eerst op Ispo in München, waarmee hij duidelijk maakte hoe hij de lijn in de toekomst wil positioneren.

Begin als onafhankelijk label

"Plein Sport is een op zichzelf staand merk, het heeft niets te maken met onze modecollectie," legt Philipp Plein meteen aan het begin van het interview bij Ispo in München uit. En deze onafhankelijkheid betekent dat Plein Sport een eigen distributie heeft, eigen prijspunten hanteert en een eigen doelgroep aanspreekt. In geen geval mag de collectie worden gezien als een tweede lijn naast zijn modelijn, en daarom is het ontwerp ook veel netter, d.w.z. ‘zonder bling bling en zonder strassteentjes’, voegt hij eraan toe. Design moet de functie volgen. De reden: hij wil intern geen concurrentie voor zichzelf creëren en daarom wil hij Plein Sport niet zien als een lifestylecollectie, maar producten aanbieden die zijn klanten ook echt gebruiken om te sporten.

De wintercollectie voor FW24/25 van Plein Sport. Credits: Plein Sport

Plein Sport richt zich op fitness en sneakers

De collectie bestaat uit een kledinglijn voor mannen en vrouwen die vooral is ontworpen voor fitness en hardlopen. Er zijn in totaal vier collecties per jaar, met veel carry-overs en niet zo trendgericht als de modelijn. De nadruk ligt echter op schoenen, die ongeveer 60 procent van de totale collectie uitmaken. De sneakers zijn ook gericht op sport. De lijn wordt gecompleteerd door een uitgebreid assortiment accessoires, bestaande uit horloges, tassen en brillen, die allemaal onder licentie worden geproduceerd door gerenommeerde fabrikanten. De sportbrillen zijn bijvoorbeeld afkomstig van de Italiaanse brillenfabrikant De Rigo, de horloges van Timex en de tassen van Laipe.

Sneakermodel van Plein Sport FW 24/25. Credits: Plein Sport

Er is ook een gelicenseerde collectie voor golf, inclusief tassen, die momenteel alleen verkrijgbaar is in Zuid-Korea. "We hebben het in 2022 gelanceerd en hebben al ongeveer tien winkels. Het plan is om de collectie uit te breiden naar andere markten," vervolgt Plein. Dit jaar komt daar een parfumlicentie bij.

Doelgroep in het middenprijssegment

Zelfs zonder bling bling draagt de collectie inclusief accessoires duidelijk de handtekening van Plein. Zilveren pufferjacks, neonkleurige brilmonturen en sportschoenen met goudkleurige accenten op de zolen vertegenwoordigen de typische Plein-look. De prijsklassen zijn echter verschillend. De instapprijs voor meer discrete sportschoenen ligt rond de 90 euro, terwijl de duurste modellen tot 500 euro kosten. Kleding en tassen vallen ook in deze prijsklasse. Plein ziet hier veel potentie: "Sportkleding is een enorme markt met een enorme vraag. ‘Gym’ is de grootste categorie, dus daar ligt onze focus. Afgezien van de grote merken zijn er niet zoveel concurrenten." Met Plein Sport wil hij een nieuwe optie bieden voor winkeliers en consumenten.

Verlichte ringen maken deel uit van het winkeldesign bij Plein Sport.Credits: FashionUnited / Regina Henkel

Winkels die in winkelcentra worden geopend

Plein heeft al heel specifieke ideeën over waar hij zijn klanten wil ontmoeten: In winkelcentra. Daar wil hij het merk aanbieden in ruimtes tussen de 100 en 200 vierkante meter. "Liever meer locaties dan grotere", is Pleins motto. Zulke ruimtes hebben geen grote collecties nodig en bieden klanten een goed overzicht zodra ze binnenkomen. Het winkelontwerp, dat gebruikmaakt van opvallende verlichte ringen en ook te zien was op Ispo, trekt ook de aandacht. Terwijl andere merken zich richten op natuurlijke looks met hout in tijden van duurzaamheidsinspanningen, kiest Plein voor een andere aanpak en zet bewust nieuwe accenten met technisch ogende lichtinstallaties.

Er zijn wereldwijd al zo’n 300 Plein Sport winkels wereldwijd, aldus de ontwerper. Bijvoorbeeld in Rome, Barcelona, Las Vegas, Malta, Wenen en in enkele Oost-Europese landen. Binnenkort worden ook de eerste winkels in Duitsland geopend. Het bedrijf exploiteert een deel van de winkels zelf, maar er is ook een franchiseconcept en klassieke groothandel. Plein Sport wordt voor het einde van dit jaar ook op de marktplaats Intersport geplaatst.

Hij wil de verlangens van consumenten prikkelen met zijn Plein Sport truck, die hij graag voor het winkelcentrum laat rijden voordat een winkel opengaat. Als mobiele winkel kunnen klanten hier het eerste contact leggen met het merk. Naast het potentieel in de sportmarkt vindt Plein het ook een goed idee dat sportmode een functie moet hebben. Plein: "Met Plein Sport willen we niet polariseren. In de mode polariseren merken altijd; sommige mensen houden bijvoorbeeld alleen van Prada, anderen alleen van Balenciaga. Bij sportmerken is dat minder het geval, bijna niemand zal zeggen dat ze alleen Nike leuk vinden en Adidas niet."

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.