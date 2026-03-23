De opkomst van tweedehands kleding in de modesector

De mode-industrie bevindt zich momenteel in een fase van diepgaande herwaardering van circulariteit en de klantverwachting. Ooit afgedaan als een bijzaak, is tweedehands kleding inmiddels uitgegroeid tot een van de meest opvallende groeiverhalen van het afgelopen decennium binnen de sector. Wat vroeger geassocieerd werd met kringloopwinkels en een bepaald stigma, is nu op handen gedragen door de verbondenheid met digitale marktplaatsen, aanbevelingen door beroemdheden en een sterk veranderende set aan culturele idealen. Het kopen van tweedehandsartikelen is niet langer een compromis, maar een teken van creativiteit, duurzaamheid en een verstandige keuze van de consument.

De cijfers geven dit duidelijk weer, maar ze vertellen slechts een deel van het verhaal, want de echte verschuiving is vooral cultureel. Een generatie die is opgegroeid met een steeds sneller veranderend modebeeld, heeft haar blik nu gericht op de langzamere cycli, waarbij kleding zijn waarde behoudt voor meer dan één seizoen en stijl wordt inmiddels ook uitgedrukt door individualiteit in plaats van volume alleen. Platforms, influencers en beleid versnellen deze ontwikkeling, maar de vraag komt voort uit de consument zelf. De behoefte aan betaalbare mode in onzekere tijden en aan authenticiteit in een tijdperk van massaproductie, met daaraan gekoppeld een toenemend gevoel van verantwoordelijkheid in een wereld die wordt beïnvloed en beperkt door klimaatverandering.

Tweedehandsmode geeft nu een nieuwe kijk op de manier waarop kleding wordt gemaakt, verkocht en gewaardeerd. De opkomst ervan draait niet alleen om het verlengen van de levensduur van kleding, maar ook om het herdefiniëren van het belang dat mode modern, ambitieus én duurzaam is.

De verschuiving naar tweedehands mode

De markt voor tweedehandsmode is geëvolueerd van een marginale niche naar een van de snelst groeiende segmenten in de wereldwijde kledingindustrie. Ooit voornamelijk geassocieerd met kringloopwinkels, tweedehandswinkels en donatie, is wederverkoop nu een belangrijke economische factor, ondersteund door veranderende consumentenwaarden, digitale innovatie en een groeiende behoefte aan circulariteit in de mode.

Deze verschuiving is duidelijk zichtbaar in onderstaande matrix: tegenwoordig geeft un aanzienlijk percentage van de bevolking in Europa en Noord-Amerika aan in de afgelopen 12 maanden diverse tweedehands modeartikelen te hebben aangeschaft.

Percentage respondenten uit geselecteerde landen dat in de afgelopen 12 maanden de volgende tweedehandsartikelen heeft gekocht tot juni 2025:

Voordat we de marktomvang onderzoeken, is het belangrijk om op te merken dat verschillende bronnen de termen ‘wederverkoop’ of ‘tweedehands’ op verschillende manieren definiëren. Sommige bronnen betreffen alleen kleding, terwijl andere bronnen ook de verkoop / aankoop van tweedehands accessoires en schoenen rapporteren. Ook de gebruikte methodes voor het vergaren en rapporteren van het bruto handelsvolume en de vervangingswaarde in de detailhandel wijken af en als gevolg hiervan lopen de schattingen uiteen. Niettemin is de algehele trend duidelijk: een groei met dubbele cijfers in alle categorieën en in alle regio's.

Ook wereldwijd is de omvang opvallend. Schattingen van ThredUp suggereren dat tweedehands kleding in 2029 een waarde van 367 miljard dollar zou kunnen bereiken, een groei die bijna drie keer zo snel is als die van de bredere kledingindustrie. In de VS, de grootste nationale markt, zal de wederverkoop naar verwachting in datzelfde jaar groeien tot 74 miljard dollar, gebaseerd op de gerealiseerde robuuste groei van 14% in 2024 - het sterkste percentage sinds het herstel na de pandemie. In Europa breiden platforms als Vinted en Depop zich snel uit, ondersteund door een regelgevend kader dat hergebruik en recycling steeds meer bevordert.

Deze ontwikkeling is nog opmerkelijker wanneer men deze in een historische context plaatst. Het segment van de wederverkoop van luxeartikelen, dat ooit werd afgedaan als een bedreiging voor exclusiviteit, wordt nu beschouwd als een structureel onderdeel van het wereldwijde luxe-ecosysteem. UniformMarket voorspelt dat de markt voor tweedehands luxegoederen in 2030 een omvang van ongeveer 66 miljard dollar zal bereiken. Dit onderstreept nogmaals de veerkracht en het potentieel van tweedehandsmode en dat het de toegankelijkheid van hoogwaardige en luxere producten vergroot.

Volgens een conservatieve schatting zal de markt voor tweedehands kleding in 2030 een omvang van 250 tot 400 miljard dollar bereiken, waarbij de herverkoop van luxeartikelen nog eens 50 tot 70 miljard dollar extra zal bijdragen.

De kanalen waarlangs deze groei zich voltrekt, markeren ook een structurele verschuiving in de modedetailhandel. Decennialang werd de tweedehandsmarkt gedomineerd door offline verkooppunten, zoals kringloopwinkels. Nu verschuift het evenwicht sterk naar de digitale verkooppunten. In 2024 gaf 58% van degenen die tweedehands kleding kochten aan dat ze online winkelden. Platforms zoals eBay, ThredUp, Depop, Poshmark, Vinted en The RealReal hebben de toegang tot tweedehands mode gedemocratiseerd, waardoor het mogelijk is om miljoenen unieke artikelen te bekijken met hetzelfde gemak als de consument gewend is voor het bestellen van nieuwe kleding. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de online wederverkoop in bijvoorbeeld de VS in 2024 met 23% is gestegen. Vergeleken met een groei van 14% voor de totale tweedehandsmarkt, kunnen we stellen dat de online sector uitzonderlijk presteert. Verdere prognoses suggereren dat de online wederverkoop in de komende vijf jaar bijna zal verdubbelen, wat bewijst dat de digitale kanalen veel sneller groeien dan de fysieke winkels.

Het resultaat is een sector die niet alleen de traditionele detailhandel achter zich laat, maar ook de manier waarop waarde wordt gecreëerd in de mode transformeert. Massamarkt-wederverkoopkanalen absorberen het enorme aanbod van fast fashion, waardoor de levenscyclus van deze kledingstukken wordt verlengd, terwijl luxe wederverkoopplatforms tweedehandsartikelen verheffen tot begeerlijke aankopen. Samen zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat tweedehandsmode een bepalende factor blijft, doordat het de verwachtingen van consumenten, retailmodellen en merkstrategieën fundamenteel hervormt.

Deze groeicijfers vertellen slechts een deel van het verhaal. Om te begrijpen waarom de wederverkoop zo snel groeit, is het essentieel om de krachten te onderzoeken die deze dynamiek aansturen.