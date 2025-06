‘Dé plek waar merken groot worden’: ABOUT YOU opent marktplaats voor nieuwe partners

ABOUT YOU heeft zijn marktplaats grondig vernieuwd. Met een aanzienlijk makkelijker onboarding proces en het nieuwe Seller Center, bereikbaar via partner.aboutyou.com , wil de Hamburgse online fashion store met name kleine en middelgrote, alsook onafhankelijke labels en start-ups de toegang tot meer dan 12 miljoen klanten vergemakkelijken, een duidelijk signaal aan de branche.

In gesprek met FashionUnited legt medeoprichter en co-CEO Tarek Müller uit hoe de structurele veranderingen niet alleen nieuwe groeipotentieel ontsluiten, maar tegelijkertijd de start vormen van een nieuw hoofdstuk in de platformstrategie van het bedrijf.

Van hybride model naar open marktplaats

Sinds de oprichting elf jaar geleden hanteert ABOUT YOU een hybride bedrijfsmodel van wholesale en marktplaats. Tot herfst 2023 trad het bedrijf zelf juridisch op als verkoper, voor merkpartners betekende dit een technisch complexe integratie. Met de verlening van de betaaldienst vergunning van het Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aan SCAYLE Payments GmbH, een dochteronderneming van de ABOUT YOU Group, die verantwoordelijk is voor de afhandeling van alle betalingsprocessen, kon het model doorslaggevend verder worden ontwikkeld: merken hebben nu de mogelijkheid om direct en veilig via ABOUT YOU te verkopen.

Centraal voor deze vernieuwing is het Seller Center, een intuïtief te bedienen platform, speciaal ontwikkeld voor de behoeften van snelgroeiende merken. Het platform staat een snelle aansluiting toe, biedt uitgebreide data-analyses en kan eenvoudig worden geïntegreerd met systemen zoals Shopify of middleware-oplossingen zoals Tradebyte. Het doel is om aanzienlijk meer fashion- en lifestylelabels naar het platform te halen: naast gevestigde spelers ook niche-aanbieders en jonge, innovatieve merken.

Seller Center van ABOUT YOU. Credits: ABOUT YOU

Snellere start, lagere drempels

Wat voorheen gepaard ging met aanzienlijke technische implementatie- en juridische controle-inspanningen, lukt nu binnen drie tot vier weken, met aanzienlijk minder moeite: verkopers kunnen hun producten handmatig uploaden of geautomatiseerd via bestaande shopsystemen invoeren. Inschrijvingskosten komen te vervallen, ook de eisen aan productcatalogi zijn merkbaar verlaagd. "Vroeger was het proces niet geschikt voor kleinere merken", zegt Müller. Tegenwoordig werkt de instap ook zonder grote middelen.

De nieuwe opzet is niet alleen praktisch, maar ook krachtig: in het Seller Center krijgen partners realtime inzicht in verkoopcijfers, klik- en conversieratio's, prijzen en beeldmateriaal, evenals socio-demografische gegevens van de gebruikers. De inzichten helpen bij het gericht sturen van collecties en het aanscherpen van de storytelling.

Merkpresentatie met meerwaarde

"Veel klanten ontdekken nieuwe labels via ABOUT YOU", aldus Müller. Zichtbaarheid speelt daarbij een centrale rol. Met de tool "Sponsored Products" kunnen partners hun producten gericht binnen de online fashion store uitlichten. Om de instap te bevorderen, biedt het bedrijf tot 31 oktober 2025 een co-investering aan tot € 50.000: voor elke euro die merken investeren in "Sponsored Listings" op de marktplaats, legt ABOUT YOU er nog een euro bovenop.

Maar ABOUT YOU wil meer bieden dan alleen een transactieplatform. Anders dan klassieke marktplaatsen let Müller op inhoudelijke diepgang. Labels creëren eigen content stories, integreren inspirerende content en vertellen zo hun verhaal. "Mode is meer dan alleen verkoop, het draait om storytelling", benadrukt hij.

Nu registreren en partner worden

Geïnteresseerde partners kunnen zich op partner.aboutyou.com informeren over alle voordelen. Instappen bij ABOUT YOU was nog nooit zo eenvoudig: met het nieuwe Seller Center van ABOUT YOU bereiken labels meer dan 12 miljoen klanten, in minder dan vier weken. Dankzij de eenvoudige koppeling via Shopify en andere middleware-oplossingen zoals Tradebyte, kunnen partners hun producten, prijzen en voorraden flexibel en in realtime beheren.

Zichtbaarheid via retailmedia. Credits: ABOUT YOU

Flexibele fulfillment- en logistieke oplossingen

Ook logistiek biedt de mode retailer verschillende opties. Partners kunnen kiezen tussen dropshipping en "Fulfillment by ABOUT YOU". Dit laatste omvat opslag, verzending en de consolidatie van bestellingen, met lagere kosten en een verbeterde klantervaring. Vooral voor kleinere merken zonder eigen logistieke structuur biedt de service doorslaggevende voordelen. Met minimale inspanning kunnen tot 28 Europese markten professioneel worden geleverd, zonder eigen magazijn, complexe verzendprocessen of extra klantenservice.

In plaats daarvan profiteren partners van de bestaande infrastructuur en de geoptimaliseerde processen van de online fashion store, inclusief goederenconsolidatie en track & trace. "We willen onze partners in staat stellen zich volledig te concentreren op product en merk", zegt Müller. Tegelijkertijd versterkt de bundeling van de fulfillment-processen ook de winkelervaring voor de klant: consistente bestelprocessen, kortere levertijden en minder retouren dragen bij aan hun tevredenheid en langdurige binding.

Digitale rugwind voor oprichters

Voor partners is het moment strategisch gunstig. Na drie uitdagende jaren voor de e-commerce sector verwacht Müller een normalisering in de modemarkt, gecombineerd met een terugkeer naar een groeiend online aandeel. Technologieën zoals AI, digitale pasvormhulp en gepersonaliseerde adviestools zouden de e-commerce extra impuls kunnen geven. "We zijn vandaag sterker dan voor de consumentencrisis", zegt Müller. "Deze positie gebruiken we om precies dé plek te zijn waar merken groot worden. We nodigen partners uit om samen met ons te groeien, met zichtbaarheid, storytelling en nabijheid tot de klant."

