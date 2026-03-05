De resale-markt explodeert: neemt jouw merk positie in?

Resale is niet langer een niche of tijdelijke hype. Het is een volwassen, platformgedreven ecosysteem waarin consumenten hun aankopen opnieuw te gelde maken en waarin tweedehands een structureel onderdeel is geworden van de fashion value chain.

Dat zie je in de cultuur. In ‘Emily in Paris’ fungeert Vestiaire Collective als vanzelfsprekend onderdeel van een aspirational lifestyle. Zara rolt Pre-Owned uit in meerdere landen en verankert tweedehands binnen de eigen retailstructuur. Selfridges positioneert ‘Resellfridges’ als curated resaleconcept op de winkelvloer. Op TikTok genereren thrift hauls miljoenen views en via Kardashian Kloset worden celebrity wardrobes professioneel doorverkocht.

Tegelijkertijd groeit het aantal vintageboetieks, curated thriftstores en gespecialiseerde resaleformules in binnensteden en wijkstraten. Van high-end platforms tot lokale vintagezaken: herverkoop is zichtbaar, toegankelijk en volledig genormaliseerd. Wat ooit gold als alternatief voor nieuw, is uitgegroeid tot een parallel economisch systeem dat diep verweven is met koopgedrag en lifestyle.

Voor merken markeert dit een fundamentele verschuiving. Consumenten kopen en verkopen massaal via platforms als Vinted, Vestiaire Collective en in Nederland Marktplaats. Maar die transacties vinden buiten het merkdomein plaats. Data landt bij externe partijen, de klantrelatie verschuift naar het platform en waardecreatie onttrekt zich aan het eigen ecosysteem.

Waarom eerdere merkinitiatieven vastliepen

Veel merken hebben die urgentie gevoeld en geëxperimenteerd. Toch blijken veel initiatieven lastig schaalbaar. Tweedehands integreren naast nieuw in fysieke retail vraagt om aanvullende processen rond kwaliteitscontrole, pricinglogica, voorraadadministratie en merchandising. Take-backprogramma’s genereren kosten en zetten gebruikte voorraad op de balans.

Wat als pilot begint, blijft vaak een experiment. Integratie in het kernmodel ontbreekt. Resale wordt gepositioneerd als service-element of marketinginstrument, in plaats van als volwaardig onderdeel van de commerciële infrastructuur.

The Fashion People: resale als geïntegreerd businessmodel

In de markt ontstaat behoefte aan een model dat resale structureel integreert in het bestaande businessmodel als verlengstuk van het merk. In dat speelveld opereert The Fashion People. Het bedrijf positioneert resale als infrastructuur binnen het eigen e-commercekanaal. Klanten verkopen hun items rechtstreeks via het merk, binnen een white-labeled omgeving die geïntegreerd is in de bestaande webshop.

In plaats van extra voorraad op de balans faciliteert het model peer-to-peer transacties binnen het branded ecosysteem. Technologie, logistiek, betalingen en customer support draaien op de achtergrond; de merkbeleving blijft centraal. Via API-koppelingen worden productcatalogus, orderhistorie, beeldmateriaal en pricing automatisch ontsloten.

De economische logica is daarbij essentieel. Verkopers ontvangen store credit, waardoor resale en nieuwverkoop direct met elkaar worden verbonden. Volgens het bedrijf besteden deelnemers gemiddeld 2,5 keer meer aan nieuwe collecties. Waar veel oplossingen maanden implementatie vergen, spreekt The Fashion People over een livegang in circa tien dagen. Snelheid en schaalbaarheid maken resale daarmee tot een operationeel uitvoerbare commerciële uitbreiding.

De volgende professionaliseringsslag

Resale voltrekt zich, met of zonder actieve betrokkenheid van merken. De vraag is niet of consumenten tweedehands blijven kopen en verkopen. De vraag is wie de regie neemt over data, relatie en waardecreatie.

Tijdens het komende event van The Fashion People wordt verder ingezoomd op hoe merken resale strategisch kunnen integreren in hun bestaande businessmodel als structureel onderdeel van een toekomstbestendige omnichannelstrategie. De beweging is al ingezet. De vraag blijft: waar positioneert jouw merk zich?