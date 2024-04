De Spaanse groep Puig wil met beursgang tot 2,9 miljard euro ophalen

Parfum- en modegroep Puig, eigenaar van onder anderen Dries van Noten, Rabanne en Carolina Herrera, maakt volgende maand de grootste beursgang van Spanje in bijna tien jaar, zo meldt FashionNetwork.

Het doel van het in Barcelona gevestigde Puig is om tussen de 2,3 miljard en 2,9 miljard euro op te halen met de beursgang. De aandelenverkoop loopt tot 30 april. Het familiebedrijf is van plan om aandelen aan te bieden tussen de 22 euro en 24,50 euro per stuk.

De notering op de aandelenmarkt van Madrid vindt plaats op 3 mei. Volgens meerdere bronnen (FashionNetwork, Business of Fashion, Reuters) is dit de grootste beursgang in Spanje sinds het debuut van luchthavenexploitant AENA in februari 2015.