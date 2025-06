De strategische aanpak voor de implementatie van het Digitale Product Paspoort

Hoe Certilogo toonaangevende modemerken in staat stelt om DPP-naleving om te zetten in concurrentievoordeel

Nu de deadline van 2027 voor het EU Digitale Product Paspoort nadert, evalueren modemerken verschillende implementatiestrategieën. Waar sommigen zich primair richten op nalevingsvereisten, zien anderen bredere strategische kansen binnen DPP-initiatieven.

Meer dan tachtig wereldwijde mode- en luxe merken hebben ervoor gekozen om hun connected product-strategieën te bouwen op het veilige DPP-platform van Certilogo. Hun ervaringen bieden waardevolle inzichten in hoe een doordachte implementatie veel verder kan gaan dan de wettelijke vereisten.

Bouwen op bewezen digitale fundamenten

Het platform van Certilogo heeft sinds 2006 meer dan 570 miljoen producten beveiligd, waardoor elke 3,8 seconden consumenteninteracties in meer dan 180 landen mogelijk worden gemaakt. Deze operationele ervaring heeft het inzicht gevormd in hoe een veilige digitale infrastructuur verschillende bedrijfsdoelstellingen in verschillende marktsegmenten ondersteunt.

“Veel merken bekijken DPP aanvankelijk vanuit het perspectief van naleving”, merkt Michele Casucci, oprichter en CEO van Certilogo, op. “Het wordt steeds duidelijker dat DPP’s veel meer kunnen zijn. Ze kunnen diepe connecties creëren tussen merken en hun klanten door middel van unieke en onderscheidende ervaringen. Bij een veilige en doordachte implementatie kunnen DPP’s verder gaan dan de wettelijke vereisten en een concurrentievoordeel voor merken betekenen.”

Consumentenonderzoek van Certilogo ondersteunt dit bredere perspectief: eenenzeventig procent van de gebruikers geeft aan meer vertrouwen te hebben in merken die geverifieerde digitale interacties aanbieden, terwijl beveiligde producten sterker presteren in de 48 miljard euro tellende markt voor luxe tweedehands artikelen (Bain & Company, 2024).

Credits: Certilogo

De waarde van geïntegreerde beveiliging

De kenmerkende "Secure by Design™"-methode van Certilogo garandeert data-integriteit en systeembetrouwbaarheid vanaf de basis, of merken nu kiezen voor uitgebreide beveiligingsfuncties of gestroomlijnde kant-en-klare oplossingen. Deze aanpak creëert inherente koppelingen tussen fysieke producten en hun digitale representaties, met behoud van flexibiliteit voor verschillende bedrijfsbehoeften.

Tijdens het bouwen van veilige fundamenten, kunnen merken diverse inkomstenmogelijkheden ontwikkelen via connected producten: geverifieerde wederverkoopdiensten, premium zorgprogramma’s, initiatieven voor de circulaire economie en gevalideerde duurzaamheidsregistratie voor ESG-rapportage. Dankzij veilige connectiviteit profiteren consumenten van verbeterde klantervaringen waarin zij interageren met beschermde digitale identiteiten, terwijl merken waardevolle inzichten verkrijgen in productgebruik en voorkeuren.

Schaalbare infrastructuur voor groei

Het platform van Certilogo beheert duizenden verzoeken en integreert met bestaande bedrijfssystemen. Het ondersteunt zowel uitgebreide beveiligingsimplementaties als efficiënte kant-en-klare oplossingen. Bijna twintig jaar ervaring heeft geleid tot een diepgaand begrip van hoe beveiligingseisen in balans kunnen worden gebracht met operationele efficiëntie in diverse merkenportfolio's.

Naarmate de DPP-vereisten zich ontwikkelen richting volledige implementatie, zijn merken met doordacht ontworpen digitale fundamenten goed gepositioneerd om opkomende kansen te benutten en tegelijkertijd te voldoen aan de nalevingsdoelstellingen. De flexibiliteit om te upgraden van kant-en-klare naar volledige beveiligingsfuncties biedt strategische optionaliteit naarmate de merkbehoeften evolueren.

Connected producten vertegenwoordigen de toekomst van de mode. Merken die vandaag prioriteit geven aan veilige fundamenten, behalen cruciale voordelen bij de implementatie van DPP en bouwen tegelijkertijd een duurzame concurrentiepositie op voor de klantrelaties van morgen.

