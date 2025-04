De mode supply chain heruitvinden met e-SCM: flexibiliteit, prestaties en traceerbaarheid

De toenemende eisen van regelgeving, de complexe geopolitieke context en de verwachtingen van de consument dwingen modemerken tot een keerpunt. Het beheersen van de supply chain is essentieel om flexibel, verantwoordelijk en concurrerend te blijven.

E-SCM, de SaaS-oplossing ontwikkeld door Belharra SAS, biedt een antwoord op deze problematiek. De oplossing is bedoeld voor spelers in de mode- en luxe-industrie die hun operationele prestaties willen optimaliseren en hun strategie willen versterken.

Flexibiliteit, reactievermogen en real-time beheer

De modewereld verandert snel. Microcollecties, de opkomst van e-commerce en schommelingen in grondstofprijzen vragen om een onmiddellijke reactie van merken. E-SCM biedt deze mogelijkheid dankzij een nauwkeurige opvolging van orders en leveringen. Het systeem geeft systematisch een waarschuwing bij de kleinste afwijking. De interface is intuïtief voor analyse, het delen van informatie en interactie. Dit vereenvoudigt de besluitvorming.

De voordelen zijn minder overstocks door een betere kwaliteit, beter beheer voor het optimaliseren van de time-to-market en betere beheersing van de leadtimes. Uiteindelijk leidt dit tot een significante reductie van verborgen kosten.

Digitalisering voor een betere samenwerking

Een van de grote voordelen van e-SCM is de collaboratieve aanpak. Het platform integreert alle spelers in de supply chain – zowel intern als extern – in één digitale omgeving. Geen verspreide Excel-bestanden en eindeloze e-mailketens meer; alles is gecentraliseerd, gestructureerd en verloopt soepel.

Dankzij geautomatiseerde processen, slimme waarschuwingen en gepersonaliseerde dashboards werken teams efficiënter en met meer rust.

Bovendien beschikken ze over een overzicht van de volledige historie van de activiteiten. Daarnaast is er een prognoseplanning om de impact van eventuele vertragingen te beoordelen en te anticiperen op beslissingen.

Een concreet antwoord op de eisen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en regelgeving

Traceerbaarheid is geen optie meer. De Europese richtlijn inzake zorgvuldigheidseisen, de eisen van milieulabels en de druk van consumenten voor een meer transparante mode dwingen merken ertoe hun bevoorrading controleerbaar te maken. Op die manier kunnen ze de traceerbaarheid van elke stap in hun waardeketen aantonen.

Met e-SCM hebben bedrijven real-time inzicht in hun supply chain, met geconsolideerde, verifieerbare en gemakkelijk te delen informatie. Het resultaat is dat ze risico’s kunnen anticiperen, activiteiten kunnen aanpassen en hun engagementen kunnen verantwoorden om regelgeving na te leven en het vertrouwen van hun klanten te winnen.

Een oplossing ontwikkeld voor de mode, door experts in de mode

E-SCM is een bedrijfsoplossing, specifiek ontworpen voor merken, producenten en textieldistributeurs. De oplossing past zich aan de realiteit van de sector aan: diversiteit aan producten, veelheid aan leveranciers, seizoensgebonden cycli en kwaliteitseisen.

E-SCM wordt al door veel bedrijven in Frankrijk gebruikt, zoals Rip Curl, Intersport Ba&sh en vele anderen. E-SCM ondersteunt zowel sportswear met Hummel als lingerie met Chantelle en kindermode met Petit Bateau.

Een noodzakelijke en toegankelijke transformatie

De digitale transformatie van de supply chain is geen ambitie meer, maar een noodzaak. Met e-SCM wordt deze verandering een toegankelijke strategische hefboom, ten dienste van een meer reactieve, transparante en duurzame mode.

