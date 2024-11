De textielafvalberg te lijf: FashionSwipe helpt merken collecties testen vóór ze in productie gaan

Een collectie in de winkel hangen en afwachten of deze aanslaat? Dat is als het aan FashionSwipe ligt verleden tijd. Het bedrijf helpt modemerken met het testen van de ontwerpen nog voordat ze in productie gaan. Dit moet verspilling van grondstoffen tegengaan, marges maximaliseren en klantloyaliteit versterken.

De term swipen kennen de meeste mensen van datingapps. Een swipe, of veeg, naar rechts betekent dat je iemand leuk vindt, een veeg naar links is een ‘nee, bedankt’. Het mechanisme van FashionSwipe werkt net zo simpel, maar kijkt dan naar of consumenten een kledingstuk of accessoire leuk vinden. Het bedrijf heeft al met meerdere modebedrijven samengewerkt, waaronder Shoeby.

FashionSwipe helpt modebedrijven datagedreven inkoopbeslissingen te maken

Hoe werkt het precies als een modebedrijf een collectie wil testen? “FashionSwipe is het platform waarop de klant, in dit geval Shoeby, het onderzoek op draait.” Het modebedrijf levert de ontwerpen aan die het wil testen én de database aan klanten die het wil betrekken bij het onderzoek. Ook kan er gekozen worden om medewerkers van het bedrijf mee te nemen in het onderzoek. “Wat betreft de klanten die geselecteerd worden, raden we aan om te kiezen voor vaste klanten of consumenten die in ieder geval drie keer iets hebben besteld in de afgelopen twaalf maanden”, zo vertelt Patrick Moreu, mede-oprichter van FashionSwipe tijdens een telefoongesprek. Hierdoor wordt ook de mogelijkheid eruit gefilterd dat concurrenten het onderzoek binnen kunnen komen en ontwerpen kunnen bekijken.

Aan elke klant of medewerker uit de database wordt een unieke swipelink gekoppeld. Deze links gaan uiteindelijk terug naar het modebedrijf, in dit geval Shoeby, die een mail stuurt naar degene die ze willen bevragen. “Doordat die unieke code in de mail zit, kunnen wij de data eruit halen, maar omdat we de klantgegevens niet hebben van Shoeby, kunnen wij het niet terugkoppelen aan een naam en rugnummer.” Hierdoor wordt de data dus goed beschermd en is er rekening gehouden met de geldende privacywetgeving.

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

Shoeby is een van de modebedrijven die klanten laat swipen. Credits: FashionSwipe

Shoeby weet 10 procent inkoop-verspilling terug te dringen dankzij FashionSwipe

Het swipen is gericht op de eerste visuele reactie van de klant. Alleen de ja of nee-reactie is hierbij van belang. “We kunnen uiteraard, als een bedrijf dit wil, meerdere versies van een jurk testen met andere kleuren en patronen”, zo legt Moreu uit. Maar het gaat dus niet om een vragenlijst die doorvraagt op één item. “We hebben met ons onderzoek bewezen dat een primaire reactie van een consument bepaalt of iemand een positieve koopintentie krijgt.”

Tussen het aanleveren van de ontwerpen en klantendata tot het ontvangen van de onderzoeksresultaten zit maar 72 uur. Het levert voor modebedrijven dus geen grote vertraging op in het ontwerp- en productieproces. “De kosten en de moeite om te vragen of de consument nog steeds een standaard blauw jurkje leuk vindt, zijn inmiddels zo klein terwijl de schade die wordt aangericht met textielafval door het niet te vragen juist heel groot is.” Moreu benadrukt dat het ook niet de intentie is van het bedrijf om de sales te verhogen van modebedrijven, maar het afval te reduceren. Met alle beschikbare tools voor het testen van de marktbehoeften, is eigenlijk niet meer van deze tijd om dit niet te doen, zo beredeneert Moreu.

Uit het traject met Shoeby is gebleken dat de resultaten een goede voorspelling zijn van welke items werkelijk zullen verkopen. De resultaten van het FashionSwipe worden namelijk op een later moment gekoppeld aan de werkelijke verkoopcijfers. Bij diverse collecties die het met FashionSwipe heeft getest is de inkoop-verspilling met 10 procent teruggebracht. Dit bracht ook een kostenbesparingen tot wel 10 procent met zich mee. “Dankzij FashionSwipe kunnen we collecties creëren die nog beter aansluiten bij de voorkeuren van onze klanten, terwijl we verspilling en kosten reduceren,” aldus Brenda Leijtens, inkoopmanager, bij Shoeby. “Deze samenwerking heeft niet alleen onze inkoop verbeterd, maar heeft ons ook geholpen een extra stap te zetten richting een duurzamere bedrijfsvoering. We hebben ongeveer 15 procent van ons totale damesassortiment getest. We zien zeker mogelijkheden om dit verder uit te breiden.”

Textielafval terugdringen door eerder in productieproces kledingitems te testen

Er blijkt echter nog een ander, fijn voordeel voort te komen uit de FashionSwipe onderzoeken. Door de unieke codes die aan swipers gelinkt worden (die soms medewerkers zijn), kan een bedrijf zien welke medewerkers bovengemiddeld vaak goed voorspelden wat consumenten leuk vonden. Met inzicht in dit talent kan een modebedrijf ervoor kiezen deze medewerkers meer te betrekken bij het ontwerpproces.

Moreu hoopt dat modebedrijven meer gebruik zullen maken van de feedback van klanten. Of dat nou met FashionSwipe is of niet, hij wil de textielafvalberg zien afnemen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich altijd nog aanmelden bij FashionSwipe, ook voor een test-swipe. “Na die test-swipe leggen we een paar maanden later naast de werkelijke verkoopcijfers van de collectie. Zo tonen we aan een potentiële klant met de data dat we goed zitten.” Het stelt het bedrijf in staat om datagedreven keuzes te maken die aansluiten op de marktbehoeften.