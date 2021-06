De toekomst is nu: robots en andere kansrijke innovaties in de supply chain

Bij innovatie in de modebranche denken we al snel aan nieuwe stoffen, productiemethoden of designs. Maar ook in de supply chain is innovatie van groot belang, vooral als het gaat om het verbeteren van de bedrijfsprocessen. Er zijn vele interessante ontwikkelingen gaande: van robots die helpen bij het optimaliseren van de retourflow tot drones die de magazijnvoorraad inventariseren. FashionUnited sprak met Kevin Paindeville, Innovation Manager bij Bleckmann, over de verschillende manieren om te innoveren binnen de supply chain en over de vraag wanneer innoveren wel of juist niet verstandig is.

Meten is weten

Als logistiek dienstverlener voor verschillende (mode)bedrijven zoekt Bleckmann continu naar hoogwaardige, innovatieve oplossingen. Niet alleen om efficiënter te zijn, maar ook om meer kwaliteit te kunnen bieden aan klanten, legt Paindeville uit. “Om te bepalen waar, wanneer en hoe we innoveren – je kunt immers niet alles tegelijk doen – is data van cruciaal belang. Daarom zijn we enkele jaren geleden gestart met een project waarbij we data uit verschillende applicaties, zoals ons Warehouse Management Systeem (WMS) en ons ERP-systeem, verzamelen in een gigantische database. Aan de hand van end-to-end rapportages kunnen wij vervolgens al onze processen inzien: waar scoren we goed en minder goed? Op welke gebieden kunnen we nóg efficiënter zijn? Zo bekijken we intern waar en hoe we het beste kunnen innoveren in het belang van onze klanten.”

Robots in het magazijn

Dat resulteerde onder andere in een onderzoek naar de inzet van robotica in het magazijn. Uit onderzoek blijkt dat tussen de zestig en zeventig procent van het werk in het magazijn bestaat uit lopen tussen de schappen, weet Paindeville. “Dat is niet alleen vermoeiend, maar ook eentonig werk. Samen met Superdry introduceerden we een robot van Hikrobot. Deze beweegt zich door de stellingen en is in staat mobiele rekken op te tillen en te verplaatsen. Middels een scan weet de robot precies of het een product moet plaatsen of picken. Retour gezonden items kunnen eenvoudig worden opgeslagen op de aangegeven locaties en zijn zo snel weer beschikbaar voor de verkoop.” Deze automatisering heeft de retourverwerkingsefficiëntie van Superdry met 400 procent verhoogd. Na een succesvolle pilot vorig jaar gaan Superdry en Bleckmann het gebruik van robotsystemen uitbreiden.

Inventariseren met drones

In augustus start Bleckmann een pilot van drie maanden met een ander type robot: een drone voor het inventariseren van goederen in de reservezone van het magazijn. Normaal gesproken moet iemand hiervoor alle barcodes van de locatie en die op de dozen handmatig scannen. Dat neemt veel tijd in beslag. “We willen onderzoeken in hoeverre technologie ons hierbij kan helpen. Dat doen we met een drone die gekoppeld is aan een robot op de grond met een grote batterij. Dankzij die batterij gaat de drone veel langer mee en kan die tot wel vijf uur scannen.” Deze intelligente drone beschikt over een kaart van het magazijn, waardoor hij niet aangestuurd hoeft te worden. Hij kan dus ’s nachts zijn werk doen, als er geen mensen in het magazijn werkzaam zijn en de voorraad constant is. Dat maakt deze technologie erg kansrijk, omdat je in de praktijk elke nacht een correcte vergelijking kunt maken en snel kunt anticiperen als er sprake is van stockverschil.

Het verschil maken

Bovengenoemde praktijkvoorbeelden laten zien dat robots een grote meerwaarde kunnen zijn voor procesoptimalisaties. Dat neemt niet weg dat Bleckmann voor al zijn klanten goed inventariseert of de technologie nut heeft en de investeringskosten waard is. “De aanpak moet zeer pragmatisch zijn. We maken op voorhand altijd een zorgvuldige businesscase, waarbij we verschillende scenario’s vergelijken. Vragen die we daarbij stellen zijn: levert de investering genoeg kwalitatieve en kwantitatieve voordelen op, is het prijstechnisch interessant én goed voor de mens? Vervolgens doen we een proefconcept in samenwerking met de klant om de innovatie kleinschalig te testen. Het uiteindelijke doel is niet om mensen zoveel mogelijk te vervangen door robots, maar om hen te ondersteunen. Zo hoeven zij minder saai, repetitief werk te doen en kunnen zij zich focussen op taken waar ze echt het verschil kunnen maken.”

Out-of-the-box

Innovatie loopt als een rode draad door alles wat Bleckmann doet, en ook het team denkt out-of-the-box. Zo bleek bijvoorbeeld recent, toen het door de coronabeperkingen niet mogelijk was om training op locatie te geven bij een Britse klant. De Microsoft HoloLens bood uitkomst. “Dit is een smartbril die gebruik maakt van mixed reality: hij legt een virtuele laag over de werkelijkheid”, vertelt Paindeville enthousiast. “Dankzij deze technologie konden wij tóch op afstand meekijken met deze klant bij een specifiek proces – en waar nodig coaching en assistentie bieden. De HoloLens gebruiken we inmiddels ook om potentiële nieuwe klanten, die niet in staat zijn ons fysiek te bezoeken, een kijkje te bieden in ons bedrijf. We onderzoeken tevens of we de HoloLens nog op andere manieren kunnen inzetten bij bedrijven, bijvoorbeeld om nieuwe magazijnmedewerkers die nog niet vertrouwd zijn op de locatie, sneller in te werken.”