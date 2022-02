Dé trends die de komende jaren impact hebben op uw onderneming

Van de vergrijzing en ‘ontgroening’ van de arbeidsmarkt tot de opkomst van metaverse: de ontwikkelingen op het gebied van fashion, retail en IT staan niet stil. Als er één ding zeker is, dan is het wel dat de wereld er over tien jaar totaal anders uitziet. Hoe blijft u als modeondernemer of retailer een aantrekkelijke werkgever? En hebben fysieke winkels nog bestaansrecht? Rembrandt Kuijpers, Managing Partner bij TCOG, gidst ons langs de belangrijkste trends waar we de komende jaren naartoe bewegen.

Krapte op de arbeidsmarkt

Wie het nieuws volgt, kan er niet omheen: de lonen stijgen waanzinnig hard. Dat komt omdat er aan twee kanten krapte ontstaat op de arbeidsmarkt. “Aan de ene kant is er minder instroom van jonge werknemers in Nederland. Steeds minder starters betreden de arbeidsmarkt, een effect dat ook wel ontgroening wordt genoemd”, legt Kuijpers uit. “Tegelijkertijd stromen er meer mensen uit, waardoor de pool van werkenden kleiner wordt.” Tel daar de impact van corona, de economische groei, de stijgende inflatie en het tekort aan materialen bij op en de conclusie is duidelijk: de druk op bedrijven zal de komende tijd alleen nog maar toenemen.

Medewerkers boeien en binden

De jonge generatie werkenden stelt hoge eisen aan werkgevers. “Mensen willen niet meer werken voor een bedrijf zonder visie en missie”, stelt Kuijpers. “Generatie Y en Z verwachten van bedrijven dat ze flexibel zijn, een duidelijke kijk hebben op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook dat hun processen goed op orde zijn. Kortom: wie niet goed omkijkt naar mensen en materialen, is geen aantrekkelijke werkgever. Ook een slechte klantenservice heeft grote impact op hoe mensen uw bedrijf waarderen. Want wie wil er nu werken voor een organisatie die zijn klanten slecht behandelt?”

Meesurfen op de digitale transformatie

De krapte op de arbeidsmarkt maakt ook creatief. Kuijpers: “Bedrijven moeten extra goed nadenken over vragen als: hoe richt ik mijn processen zo efficiënt mogelijk in? Wat wil ik zelf doen en wat kan ik outsourcen? Een krachtige IT-omgeving én inzicht in bedrijfsdata zijn essentieel om het maximale uit de organisatie te halen, met zo min mogelijk efficiëntieverlies. Voorop blijven lopen in die digitale transformatie is een voortgaand proces, vergelijkbaar met surfen: u moet zorgen dat u bovenop die golf blijft. Het landschap is dermate complex geworden, dat kunt u als bedrijf niet meer alleen. Daar zijn kennis en expertise voor nodig.”

Werk moet waarde toevoegen

Wie nu een millenial met ervaring wil aantrekken, moet achter de schermen geautomatiseerd zijn en de juiste partners hebben die die digitale transformatie voortstuwen. Want welke werknemer zit nu te wachten op verouderde software? “Het is zonde om mensen werkzaamheden uit te laten voeren waar zij weinig waarde aan toevoegen”, zegt Kuijpers. “Denk aan taken waar veel handmatig werk bij komt kijken, door slecht geïntegreerde systemen. Dat is niet alleen totaal onzinnig omdat al dit handwerk veel verborgen kosten met zich meebrengt, het leidt ook tot fouten en ontevreden klanten. Daarbij: alles op het gebied van gebrekkige integratie leidt tot slecht inzicht in data én minder gemotiveerde werknemers.”

De ‘phygital’ shopervaring

En hoe zit het met het retaillandschap? De afgelopen twee jaar is gebleken dat retailers ook kunnen overleven zónder fysieke winkel. Onderzoeksbureau McKinsey voorspelt dat we op korte termijn de wereld van ‘phygital’ betreden: fysiek en digitaal tegelijk, een tussenstap richting metaverse (een virtuele 3D-wereld). Daarbij is geen sprake meer van een fysieke of digitale wereld in de retail, omdat die twee volledig zijn versmolten. Wil dat zeggen dat winkelstraten zullen verdwijnen? Nee, die zullen nog steeds aantrekkelijk blijven. Maar het zijn overwegend flagshipstores die overblijven en echt als inspirerende showrooms fungeren.

Al deze ontwikkelingen maken het speelveld uitdagend, maar ook kansrijk. Kuijpers: “Consumenten zijn zich steeds bewuster van hun omgeving en hun aankopen. Werknemers zijn kritischer in hun houding richting werkgevers: zij verwachten van fashionbedrijven en retailers ‘dat het goed geregeld is’. Blijven inspelen op deze actuele ontwikkelingen is daarom echt een ‘basic need’ om de huidige én toekomstige doelgroep aan te blijven spreken.”

