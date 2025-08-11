De waarde van kleding maximaliseren met het RESCUE programma

Voor merken die niet bekend zijn met circulaire bedrijfsmodellen kan de overgang naar praktijken als hergebruik, recommerce en recycling ontmoedigend lijken. Dit komt vaak door misvattingen over de mogelijke impact van circulaire bedrijfsmodellen op de winstgevendheid, maar ook door de tijd en de investeringen die nodig zijn om circulaire oplossingen te implementeren. Maar het succes van het plug-and-play RESCUE programma van Bleckmann bewijst dat circulaire oplossingen niet duur of ingewikkeld hoeven te zijn. In dit artikel onderzoeken we hoe diensten zoals RESCUE een praktische route kunnen bieden om je activiteiten kosteneffectiever te maken en je verschuiving naar circulariteit te versnellen.

Wat is het verschil tussen ‘rescue’ en ‘renewal’?

Hoewel de termen 'rescue' en 'renewal' vaak door elkaar worden gebruikt, staan ze voor verschillende processen binnen het circulaire mode-ecosysteem van Bleckmann. Kledingstukken 'redden' (rescue) verwijst naar kleine reparaties die slechts enkele minuten in beslag nemen, zoals het opnieuw vastmaken van een knoop, het schoonmaken van een kleine vlek of het opnieuw naaien van een naad als onderdeel van het retourproces. Deze kleine reparaties herstellen het artikel in gloednieuwe staat, zodat het weer in voorraad kan worden genomen, klaar voor de verkoop. Het 'vernieuwingsproces' (renewal) daarentegen is van toepassing op uitgebreidere reparaties bij retourzendingen of opknapbeurten die worden uitgevoerd op tweedehands artikelen om ze klaar te maken voor de wederverkoop.

Credits: Bleckmann

Achter de schermen bij het RESCUE programma

Het RESCUE programma biedt merken een pragmatische en toegankelijke ingang tot het circulaire ecosysteem door de financiële en milieukosten van kleine defecten aan te pakken als onderdeel van het retourproces. In plaats van deze kledingstukken te behandelen als zijnde aan het einde van hun levensduur, stelt het RESCUE programma merken in staat om ze verkoopbaar te maken in het seizoen waarvoor ze ontworpen zijn. De eenvoud en snelheid van ons RESCUE programma maken het aantrekkelijk voor merken als een kosteneffectieve methode om verspilling te minimaliseren en de commerciële waarde van hun voorraad te maximaliseren. Hoe werkt het proces in de praktijk?

Het RESCUE systeem begint wanneer kledingstukken die terugkomen in een van de Bleckmann magazijnen na een gedetailleerde inspectie als 'beschadigd' worden beschouwd. De artikelen worden vervolgens verder gesorteerd om te bepalen welke geschikt zijn voor reparatie. "Geretourneerde artikelen worden gefilterd in specifieke reparatiecategorieën, variërend van kleine stiksels tot het vervangen van knopen of ritsen," legt Reinout Denys, Project Manager bij Bleckmann's Renewal Workshop, uit. "Reparaties moeten een paar minuten duren, dus we moeten ons richten op items die slechts licht beschadigd of vies zijn. Alle items die meer dan een snelle reparatie nodig hebben, kunnen eenheden worden voor een doorverkoopprogramma."

Na reparatie wordt de kleding onmiddellijk teruggebracht in de voorraad van het merk. Dit stelt ons in staat om de kerndoelstelling van het RESCUE programma te bereiken: producten met lichte onvolkomenheden herstellen tot gloednieuwe staat zodat ze kunnen worden verkocht tegen de volledige winkelwaarde, wat helpt om de winstgevendheid van onze merkpartners te beschermen. "In totaal verwerken we ongeveer 45.000 artikelen per jaar via ons RESCUE programma, en we zijn in staat om 54% van deze artikelen in gloednieuwe staat te herstellen," zegt Reinout. "Elk gered item bespaart geld voor de merken waarmee we samenwerken en helpt het totale volume van kledingstukken die onverkocht blijven te verminderen - waardoor merken hun impact op het milieu kunnen verminderen."

Credits: Bleckmann

Een business case voor RESCUE bouwen

Dankzij ons team van experts op het gebied van circulaire mode bij de Renewal Workshop kunnen we samenwerken met merken om hen te helpen een business case op maat te ontwikkelen voor het gebruik van ons RESCUE programma - waarbij we duidelijk inzicht geven in hoeveel kledingstukken ze momenteel jaarlijks verliezen door kleine, herstelbare reparaties die niet worden aangepakt. Met deze analyse kunnen we aantonen hoeveel waarde deze artikelen vertegenwoordigen en hoeveel onze merkpartners kunnen besparen door RESCUE in hun activiteiten te implementeren.

Als beschadigde goederen niet worden gered, lopen merken niet alleen de volledige winkelwaarde van die artikelen mis, maar krijgen ze ook te maken met extra kosten voor de opslag van defecte voorraad in magazijnen. "De meeste beschadigde maar repareerbare artikelen belanden in magazijnen - vaak maandenlang - en kosten merken opslagkosten voordat ze gewoon worden weggegooid," legt Reinout uit. "Het RESCUE programma behoudt de commerciële waarde van de producten en vermindert de financiële last van het opslaan en weggooien van onverkoopbare voorraad, waardoor merken een win-win oplossing krijgen op het gebied van winstgevendheid en duurzaamheid."

Hoeveel kan de implementatie van RESCUE een merk besparen? Credits: Bleckmann

RESCUE uitbreiden tot meer dan alleen kleding

Hoewel het RESCUE programma aanvankelijk gericht was op kleding, hebben we het sindsdien uitgebreid met een reeks andere modeartikelen, waaronder accessoires, schoeisel en bagage. "Door onze activiteiten te diversifiëren, konden we onze RESCUE diensten beter afstemmen op de veranderende behoeften van merken en de toenemende vraag naar duurzame praktijken in verschillende productcategorieën," voegt Reinout toe. "Dankzij onze investering in nieuwe reparatie-expertise en technische hulpmiddelen willen we onze efficiëntie verder verbeteren en onze reparatieoperators in staat stellen om nog grotere volumes artikelen met snelheid en precisie te verwerken."

RESCUE: Een toegangspoort tot het circulaire mode-ecosysteem?

RESCUE integreren in de toeleveringsketen van een merk is niet alleen een duurzame keuze die zakelijk verstandig is - het is ook een kans voor merken om te zien hoe pragmatisch en effectief circulaire oplossingen kunnen zijn. Door te laten zien dat circulariteit impactvol, winstgevend en betaalbaar kan zijn om te implementeren, kan het RESCUE programma merken aanmoedigen om een breder scala aan circulaire initiatieven te onderzoeken, zoals recommerce of verhuurmodellen - en zo de weg helpen vrijmaken voor een mode-industrie waar afval verleden tijd is.