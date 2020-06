‘Deal LVMH en Tiffany & Co. onzeker’

LVMH sloot vorig jaar een koopovereenkomst ter waarde van 14,7 miljard euro voor de overname van Tiffany & Co. Nu lijkt de deal te wankelen, aldus WWD op basis van bronnen.

Bronnen melden tegen WWD dat op dinsdagavond een speciale vergadering in het leven is geroepen in Parijs om de overeenkomst te bespreken. Er zijn voornamelijk zorgen over de verslechterende markt in de Verenigde Staten, wat de grootste markt is voor de juwelier. Niet alleen de impact van de pandemie baart de directieleden van LVMH zorgen, ook de groeiende onrust in het land vanwege de dood van George Floyd. Sinds de dood van de ongewapende man door toedoen van een agent vorige week, is er veel onrust in de Verenigde Staten in combinatie met protesten en soms zelfs rellen.

Directieleden van het luxeconcern zijn ook niet zeker of Tiffany & Co alle schuld convenanten kan dekken aan het einde van de transactie. De deal zal naar verwachting halverwege het jaar worden afgerond.