Deal Tiffany & Co. en LVMH goedgekeurd door aandeelhouders

De overname van Tiffany & Co. door LVMH is goedgekeurd door de aandeelhouders. LVMH meldt in een statement dat de aandeelhouders ‘overweldigend voor de overname hebben gestemd’.

LVMH sloot in november 2019 een overeenkomst met juwelier Tiffany & Co voor 14,7 miljard euro. Naar verwachting is de deal helemaal rond halverwege 2020, zo meldt LVMH nogmaals in het statement.

“Als wereldwijd erkend symbool van de liefde, zal Tiffany een geweldige toevoeging zijn aan ons unieke portfolio van luxe merken,” aldus Bernard Arnault in het bericht. “We zien er naar uit om Tiffany te verwelkomen in de LVMH familie en het merk te helpen om nieuwe hoogtes te bereiken.”

Met de overname van Tiffany & Co. versterkt LVMH de positie in sieraden en in de Verenigde Staten. De overname volgt na een strategische review bij Tiffany & Co. De deal met LVMH betekent voor de juwelier ‘een spannend pad voor de hele groep’, aldus het merk afgelopen november in een statement.