Debenhams sluit 6 warenhuizen permanent, zoektocht voor overnamepartij nog gaande

Brits warenhuisconcern Debenhams neemt al permanent afscheid van zes warenhuizen. Dit melden de curatoren van het concern in een persbericht.

In Engeland werd vorige week de lockdown verlengd, wat de curatoren aanhalen als reden voor de permanente sluiting van de geselecteerde warenhuizen. Het gaat om de vestigingen in Portsmouth, Staines, Harrogate, Weymouth, Worcester en de winkel op Oxford Street in Londen. Met deze vestigingen konden de curatoren niet tot overeenkomst komen over de huurcontracten. De sluiting heeft een impact op 320 banen.

Gesprekken zijn overigens nog steeds gaande over de overname van overige onderdelen van Debenhams of de keten in zijn geheel, zo wordt gemeld in het persbericht. Totdat een overeenkomst wordt gesloten, blijven de curatoren doorgaan met de liquidatie van het bedrijf die werd aangekondigd afgelopen 1 december.