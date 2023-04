Decathlon houdt winst stabiel in 2022

Sportsartikelenbedrijf Decathlon heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een nettowinst van 923 miljoen euro. De winst is hiermee nagenoeg gelijk aan een jaar eerder, aldus Frans nieuwsbureau AFP.

De omzet van de groep steeg echter met 12 procent. Dankzij de stijging kwam de omzet neer op 15,4 miljard euro. De online omzet was goed voor 17 procent van de totale omzet van de groep. Dit is hoger dan in 2019, voor de pandemie, maar iets lager dan in boekjaar 2021 toen het aandeel nog op 21 procent lag.

CEO Barbara Martin Coppola spreekt in het persbericht, in handen van AFP, over ‘een solide prestatie in een onstabiele wereldwijde, economische en geopolitieke context’.