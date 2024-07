Decathlon lanceert eigen investeringsmaatschappij Decathlon Pulse

Decathlon denkt, naar eigen zeggen, graag aan de mens, de maatschappij en de planeet. Zo streeft de Franse sportketen naar een nuluitstoot in 2050. Eerder dit jaar onthulde het bedrijf zijn transitie naar ‘multi-specialist-company’, waarbij duurzaamheid en innovatie een grote rol spelen. Om nog een stap verder te zetten, lanceert Decathlon zijn eigen investeringsmaatschappij: Decathlon Pulse, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Decathlon Pulse is een onafhankelijke entiteit binnen het bedrijf met eigen management en eigen teams. Zo is Franck Vigo benoemd tot Chief Executive Officer en stapt Barbara Martin Coppola in de rol als voorzitter van Decathlon Pulse. Coppola zit tevens op de stoel als Global Chief Executive Officer bij Decathlon. De investeringsmaatschappij zal investeren in “innovatieve mensen en bedrijven die haar waarden en engagement willen delen”.

Decathlon Pulse opereert vanuit drie verschillende pijlers. Zo zal het ideeën en concepten ontwikkelen en uitbreiden. Deze moeten tot nieuwe activiteiten leiden die de kernactiviteiten van Decathlon aanvullen. Daarnaast zal Decathlon Pulse als aandeelhouder investeren in bedrijven die het sportecosysteem kunnen veranderen en de toepassing van nieuwe duurzame bedrijfsmodellen versnellen, zo is te lezen. De investeringsmaatschappij zal ook toekomstgerichte sportmerken en distributeurs in sportmode verwerven die innovaties toepassen.

Decathlon investeert al jaren in bedrijven. Zo heeft het bedrijf sinds 2018 bijna 400 miljoen euro geïnvesteerd in partnerschappen - van investeringen in kleine startups tot het verwerven van meerderheidsbelangen in bijvoorbeeld AllTricks en Bergfreunde. Decathlon Pulse moet deze beweging nu versnellen.

“Vandaag markeren we een spannende nieuwe reis voor ons nu we Decathlon Pulse lanceren, gedreven door een passie voor sport en een unieke visie om onze impact op het leven van mensen voortdurend te vergroten”, deelt Vigo. “Wij geloven dat de beste manier om dit te doen is om lange termijn relaties op te bouwen met baanbrekende bedrijven en mensen, waarin we investeren met behoud van hun volledige autonomie om een betere sportindustrie te creëren.”

Coppola voegt daaraan toe: “Dit is een belangrijke mijlpaal in ons streven om beter tegemoet te komen aan de sportieve behoeften van de klanten van morgen. Decathlon Pulse is een aparte entiteit, maar zal complementair zijn aan Decathlon, omdat ze hetzelfde doel nastreven: mensen in beweging brengen door de wonderen van sport. Decathlon Pulse zal zich toeleggen op het vinden van nieuwe groeimogelijkheden en baanbrekende innovaties in de sportmarkt. Ik kan niet wachten om te zien wat het team in de toekomst zal bereiken.”