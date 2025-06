Decathlon maakt zich zorgen over mogelijke verlaging van belastingkrediet voor onderzoek

De Franse regering werkt aan de begroting voor 2026. Het onderwerp van een verlaging van de belastingkredieten is weer actueel in de media. Een mogelijke verlaging van het CIR (crédit d'impôt recherche - belastingkrediet voor onderzoek) zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor bedrijven in de mode- en sportsector, zoals Decathlon. Het bedrijf heeft zijn bezorgdheid hierover al kenbaar gemaakt.

Volgens een document van de Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) van 21 maart 2025 heeft Decathlon de parlementsleden gewaarschuwd voor de gevolgen van een verlaging van het belastingkrediet voor onderzoek (CIR). Het sportbedrijf geeft aan dat deze verlaging gevolgen zal hebben voor ‘het innovatiesysteem in Frankrijk en het concurrentievermogen van Franse bedrijven’.

Wat is het CIR?

In Frankrijk is het belastingkrediet voor onderzoek (CIR) ‘bedoeld om bedrijven aan te moedigen om onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (R&D) te ontplooien’, aldus de overheidswebsite Entreprise.Service-Public.

Deze fiscale regeling stelt bedrijven in staat om een deel van hun R&D-uitgaven af te trekken van de vennootschapsbelasting. Het percentage van het belastingkrediet is afhankelijk van de hoogte van de gemaakte kosten. Het is dertig procent voor het deel van de uitgaven tot en met honderd miljoen euro en vijf procent voor de uitgaven daarboven. Het CIR vertegenwoordigt dus een aanzienlijke financiële steun voor bedrijven zoals Decathlon, die van innovatie een pijler van hun bedrijfsmodel hebben gemaakt.

Innovatie staat centraal in de strategie van Decathlon sinds de oprichting in 1976. Het bedrijf onderscheidt zich door de creatie van eigen merken en de ontwikkeling van nieuwe producten, die elk jaar worden gepresenteerd tijdens een evenement genaamd ‘Reveal Innovation’.

Het CIR ondersteunt deze inspanningen door de financiële risico's van onderzoek te verminderen. Gezien de voortdurende investeringen van Decathlon in R&D is het zeer waarschijnlijk dat het bedrijf een belangrijke begunstigde is van dit krediet. Door te waarschuwen voor de gevolgen van een verlaging van het CIR, wil het bedrijf een gunstig fiscaal klimaat behouden dat het in staat stelt te blijven investeren in onderzoek naar nieuwe technologieën en materialen.

Decathlon noemt ook het ‘innovatiesysteem in Frankrijk’ en benadrukt daarmee de onderlinge afhankelijkheid van economische actoren. Een verlaging van het CIR zou de hele waardeketen van innovatie kunnen verzwakken, met gevolgen voor startups, het midden- en kleinbedrijf, onderzoekslaboratoria en samenwerkingsverbanden. Voor een groep als Decathlon is een dynamisch ecosysteem essentieel voor het aantrekken van talent, de samenwerking met innovatieve partners en de toegang tot nieuwe technologieën. Temeer daar de groep nu een investeringsmaatschappij heeft, Decathlon Pulse, die tot doel heeft ideeën en concepten met een ‘groot potentieel’ te ontwikkelen.

In 2024 noteerde de Decathlon-groep een omzetgroei van 5,2 procent ten opzichte van 2023. De omzet bedraagt 16,2 miljard euro.

Volgens een artikel in Le Monde van 9 januari 2025 is het belastingkrediet voor onderzoek de grootste fiscale uitgave van de staat voor bedrijven en het bedrag ervan blijft stijgen: het bedroeg 7,6 miljard euro in 2024, ongeveer tien procent van de vennootschapsbelasting. Volgens dezelfde krant is het CIR ‘een fiscale niche die een ware goudmijn is geworden, overvloedig, genereus en gewild’.

