Decathlon Nederland slaat handen ineen met Boxo voor herbruikbare verpakkingen

Nederlands verpakkingsbedrijf Boxo vindt zijn weg steeds meer in het e-commerce landschap. Het bedrijf heeft namelijk Decathlon Nederland binnengehaald als nieuwe partner.

De herbruikbare verpakkingen van Boxo zullen door Decathlon gebruikt worden voor de Click&Collect bestellingen van de retailer. De verpakkingen liggen klaar in het warehouse van Decathlon in Tilburg en worden gebruikt voor Click&Collect orders. De klant haalt de bestelling vervolgens op in de winkels en vervolgens gaat de verpakking weer terug naar het warehouse om opnieuw gebruikt te worden, aldus het persbericht.

"We zijn blij dat een gevestigde naam als Decathlon aansluit en het goede voorbeeld geeft. Click en collect is een gemakkelijke manier om te starten en bespaart direct vele wegwerpverpakkingen. We kijken uit naar de reacties van medewerkers en klanten,” aldus mede-oprichter van Boxo Lucas Hullegie, in het persbericht.