Decathlon sluit distributiecentrum in België, 132 werknemers verliezen baan

Het Belgische distributiecentrum van Decathlon sluit eind dit jaar, waardoor 132 werknemers op straat komen te staan, zo bevestigde de directie aan het Belgische nieuwsbureau Belga. In december 2023 gingen er al geruchten rond over de sluiting en een een mogelijke verhuizing van het logistieke centrum naar Tilburg.

Door de sluiting van het Belgische distributiecentrum komen 132 medewerkers met een vast contract op straat te staan. Volgens Decathlon telt het logistieke centrum nu 161 werknemers. Belgische vakbonden BBTK en ACV Puls spreken dan ook van een ‘enorme impact’, zo is te lezen. De vakbonden zien al geruime tijd een shift naar meer interimarbeid en wijzen op de hoge winsten van de sportmodeketen. Decathlon belooft een ‘oplossing op maat voor de getroffen werknemers’, maar de vakbonden zijn niet onder de indruk.

Volgens diverse Belgische media belooft Decathlon dat de getroffen medewerkers hun baan zullen behouden, al dan niet in een andere vorm. “Als verantwoordelijk bedrijf zetten we ons in om een oplossing voor te stellen voor elke werknemer.” Zo zouden de getroffen werknemers voorrang krijgen op vacatures in de winkels van de sportketen.

De sluiting van het depot in Willebroek is naar verluidt niet de laatste die dicht gaat. Zo worden er ook depots in Frankrijk, Spanje en Italië gesloten. Volgens media zegt de sportketen dat het “zijn Europese logistieke netwerk wil transformeren om beter tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van zijn klanten.”