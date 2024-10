Decathlon tekent deal met 3D-innovator Unspun

Decathlon kiest modetechbedrijf Unspun als industriële partner om 3D-geweven kledingproducten te leveren aan Europese klanten. Het gaat om een strategisch partnerschap, zo blijkt uit een persbericht van Decathlon Pulse, de investeringstak van het sportbedrijf. De exacte voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt.

Decathlon wil de 3D-weeftechnologie van Unspun genaamd Vega door heel Europa opschalen en meerdere Europese merken bedienen in het aanpakken van voorraadoverschotten en afval. Met de EU-afvalrichtlijn in het vizier, zo luidt het persbericht, biedt de Vega-technologie van Unspun merken een beter beheer van de voorraadniveaus van eindproducten, waardoor er minder afval ontstaat door onverkochte voorraden.

Walden Lam, CEO en medeoprichter van Unspun, deelt: "Decathlon is vanaf het begin een geweldige partner geweest. Deze samenwerking stelt ons in staat om kledingproducten te leveren die op een duurzamere manier zijn geproduceerd aan reguliere klanten in Europa. Samen dragen we bij aan de doelstellingen voor koolstofneutraliteit op miljoenen kledingstukken om de mode-industrie te helpen afval uit de toeleveringsketen te verminderen. Onze Vega-technologie is een belangrijke stap in deze reis om snelle, impactarme, circulaire en kosteneffectieve productie in lage operationele volumes naar Europa te brengen."

Vigo, CEO van Decathlon Pulse, vult aan: "We zijn verheugd om samen te werken met Unspun. Deze samenwerking stelt Decathlon in staat om afval binnen het productieproces te verminderen en onze toewijding aan duurzaamheid te versterken. Door het potentieel van 3D-weven te benutten, werken we aan een revolutie in het kledingproductieproces en bieden we consumenten op maat gemaakte, recyclebare en lokaal geproduceerde producten."