‘Decathlon verkoopt nog steeds aan Rusland’

De Franse sportretailgigant Decathlon heeft mode aan Rusland verkocht ondanks de belofte dat niet te doen, blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau Disclose. Dit nieuws komt nadat Decathlon op 29 maart 2022 in een officiële verklaring liet weten “in solidariteit met collega’s” in Oekraïne en buurlanden niet langer aan Rusland te leveren. Ook benoemt Decathlon in de verklaring dat ze de exploitatie van zijn winkels zal opschorten.

Weinig daarvan is nageleefd. Uit interne documenten en getuigenissen die onderzoeksbureau Disclose mocht inzien blijkt dat Decathlon via een omweg toch aan Rusland heeft geleverd.

Decathlon leverde sportmode zoals ski-jassen, broeken en schoenen. Deze werden in november 2023 overgevlogen vanuit Bangladesh, waar ze werden geproduceerd, die vervolgens via een “lege vennootschap” in Dubai werden verkocht aan Rusland. Decathlon heeft in totaal voor 12 miljoen Amerikaanse dollar (10,7 miljoen euro) aan het bedrijf Desport, dat in totaal 60 verkooppunten heeft in Rusland, mode verkocht.

Decathlon wil nog geen commentaar geven op het onderzoek van Disclose. Wel hebben ze aan het onderzoeksbureau laten weten "al het mogelijke te doen om te voorkomen dat producten worden doorverkocht in of aan Rusland”.

Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Dit leidde tot sancties van landen en een uittocht van buitenlandse bedrijven. Decathlon bracht een maand later een statement uit niet meer actief te zijn in Rusland.