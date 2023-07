Deckers Brands groeit omzet met 10 procent in Q1 boekjaar 2024, maar Sanuk, Teva en Ugg blijven achter

Deckers Brands, het moederbedrijf van onder meer Ugg, Hoka en Teva, schrijft een omzetgroei van tien procent in de boeken voor het eerste kwartaal van boekjaar 2024. De omzet bedraagt 675,8 miljoen dollar, zo rapporteert het bedrijf in een kwartaalverslag. Dat is omgerekend 616,4 miljoen euro.

Hoewel het bedrijf een groei noteert, staat het kwartaal dat op 30 juni eindigde echter in het teken van een omzetdaling bij bijna alle merken. De omzet van schoenenmerk Sanuk daalt het hardst met 32,3 procent. Het schoenenmerk schrijft nu nog een omzet van 9,2 miljoen dollar (8,4 miljoen euro) op, terwijl dat in dezelfde periode een jaar eerder nog 14,2 miljoen dollar (13 miljoen euro) was. Teva noteert een omzetdaling van 18,8 procent. In bedragen betekent dat een omzet van 48,4 miljoen dollar (44,1 miljoen euro). Ugg verkleint zijn omzet met 6 procent naar 195,5 miljoen dollar (178,3 miljoen euro).

Het enige merk dat zijn omzet nog ziet stijgen is Hoka. Het merk groeit zijn omzet met 27,4 procent van 330 miljoen dollar (301 miljoen euro) naar 420,5 miljoen dollar (383,6 miljoen euro).

Het netto-inkomen van Deckers Brands zit ook in de lift. Het bedrijf groeit zijn winst van 44,9 miljoen dollar (41 miljoen euro) naar 63,6 miljoen dollar (58 miljoen euro).