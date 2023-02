Deckers Brands ziet recordomzet bij sportkledingmerk Hoka in derde kwartaal

Deckers Brands, het moederbedrijf van onder meer Ugg, Hoka en Teva, stijgt in het derde kwartaal van boekjaar 2023 met 13,3 procent, dat maakt het bedrijf bekend in een financiële update. De omzet komt neer op een bedrag van 1,35 miljard dollar (1,23 miljard euro).

De omzetgroei heeft in de eerste plaats te maken met een bizarre groei van sportkledingmerk Hoka: de omzet van dit label lag 90,8 procent boven het niveau van het derde kwartaal een jaar eerder. De omzet bedraagt 352,1 miljoen dollar (322 miljoen euro). Ter vergelijking: de omzet in dezelfde periode een jaar eerder was 184,6 miljoen dollar (168,8 miljoen euro). De omzetgroei werd voornamelijk gedreven door de verkoop aan consumenten. Hoka zat in het tweede kwartaal ook al in de lift. Toen zag het sportkledingmerk een omzetgroei van 58,3 procent.

Ugg ziet een omzetdaling van 1,6 procent. Het schoenenmerk genereert vooralsnog de meeste omzet voor het bedrijf. In het derde kwartaal was dat 930,4 miljoen dollar (850,9 miljoen euro).

Dave Powers, CEO bij Deckers Brands, is blij met de resultaten en noemt Hoka en Ugg als meest gezonde, goed gepositioneerde merken binnen het bedrijf. “Onze merken hebben opnieuw een uitstekend kwartaal gedraaid. Met de kracht van ons bedrijfsmodel zijn we klaar voor een aanhoudend succes in de toekomst.”