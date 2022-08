Deens ministerie dwingt mode-industrie tot meer recycling

Het ministerie van Milieu in Denemarken heeft een sectorale overeenkomst binnen de mode- en textielindustrie aangekondigd om bedrijven te verplichten tegen 2030 te recyclen en meer gerecyclede materialen te gebruiken, omdat het de Deense textielindustrie meer circulair wil maken. Tien Deense kleding- en textielbedrijven, waaronder Ganni, Bestseller en Aiayu, en drie organisaties hebben toegezegd samen te werken om de voetafdruk van de industrie op het klimaat aanzienlijk te verkleinen door middel van circulaire afspraken.

De stap is een reactie op de toenemende consumptie van kleding en textiel in Europa, waarbij rapporten schatten dat een gemiddelde Europeaan 15 kilo kleding en textiel per jaar koopt. Nu dit cijfer toeneemt, vraagt het ministerie van Milieu de deelnemende bedrijven ervoor te zorgen dat hun textiel en kleding ontworpen zijn met het oog op een lange levensduur en tegen 2030 ten minste 40 procent gerecycled materiaal bevatten.

De Deense minister van Milieu, Lea Wermelin, zei in een verklaring: "Onze consumptie is veel te hoog en tast de schaarse hulpbronnen van de planeet aan. De productie van kleding en textiel is een van de meest milieubelastende industrieën ter wereld. We moeten af van de gebruik-en-weggooi-cultuur, zoals de mode-industrie die vandaag de dag kenmerkt.

"Het vindt weerklank in de sector en internationaal wanneer Deense textielbedrijven - groot en klein - zich ertoe verbinden hun klimaat- en milieuvoetafdruk te verkleinen. Denemarken moet tot de koplopers behoren in de groene transformatie van de mode- en textielindustrie."

Maria Glæsel, directeur van modebedrijf Aiayu, is verkozen tot verantwoordelijke voor de sectorale samenwerking. In een toelichting op haar benoeming en het initiatief voegde Glæsel toe: "Het is belangrijk dat we de sector samenbrengen in een gemeenschappelijke richting, en daarom ben ik er trots op dat ik ben benoemd tot de voorste persoon. Mijn wens is dat we de spelers in de sector samen kunnen brengen voor gemeenschappelijke doelen en ervaringen kunnen uitwisselen die tot actie leiden.

"Alleen samen kunnen we de grote uitdagingen voor de industrie aangaan. Het is belangrijk voor de industrie dat de minister haar steunt, want de transitie zal ook structurele veranderingen vergen. Ik sta graag aan het front van een sectorale samenwerking die ons kan helpen bij een gezamenlijke circulaire transitie." De minister van Milieu is de initiatiefnemer van de sectorale samenwerking en het Lifestyle & Design Cluster zal als secretariaat fungeren voor het opstellen van een actieplan, het verzamelen van data en het bedienen van de stuurgroep.

Deelnemende merken en organisaties die zich hebben aangemeld zijn onder meer: Aiayu, Bestseller, DK-Company, Salling Group, Ganni, JYSK, Dansk Wilton, Mammut Hoffmann, Trendsales, Green Cotton, Dansk Mode & Textil, Wear/Dansk Erhverv, Lifestyle & Design Cluster, en Miljøstyrelsen.

Men hoopt dat de sectorale samenwerking vanaf 2023 zal worden uitgebreid tot Noorwegen, Zweden en Finland.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.