Deens modemerk Ganni gaat werken met RFID van Nedap

Het Deense modemerk, Ganni, kiest Nedap iD Cloud-platform om volledige zichtbaarheid op de voorraad te realiseren, zo luidt het persbericht van het Nedap. Het modemerk wil inzicht krijgen op de winkelvoorraad en de voorraad van winkels en distributiecentra centraliseren middels consolidatie.

Door deze stappen te zetten, zou Ganni geen aparte voorraad meer nodig hebben voor de afhandeling van online bestellingen en winkelbestellingen, zo is te lezen.

Karolin Stjerna, Supply Chain directeur bij Ganni, in het persbericht: “Door RFID te implementeren krijgen we volledig zicht op de voorraad van onze winkels. Dit legt de basis voor omnichannel-diensten, zoals ship-from-store. De mogelijkheid winkel- en distributiecentra voorraden samen te voegen stelt ons in staat artikelen daar aan te bieden waar we ze nodig hebben. Dit voorkomt overbevoorrading en overproductie, en zorgt er tegelijkertijd voor dat onze klanten nog steeds blij met ons zijn.”

Het Deense modemerk kiest tevens voor het Nepad iD Cloud-platform om sociale en milieubewuste keuzes. “We voelen de verplichting onze sociale en milieu-impact te minimaliseren. Bij elke investering die we doen, vragen we ons af of we echt een verschil maken of dat het beter kan. Het verhogen van de klanttevredenheid is ook een belangrijke drijfveer voor ons en we willen laten zien dat de mode-industrie beter kan”, aldus Stjerna in het persbericht.