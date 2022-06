'Deens modemerk Ganni wordt mogelijk verkocht voor 700 miljoen dollar'

Deens modemerk Ganni wordt naar verluidt door het moederbedrijf L Catterton verkocht voor tussen de 500 en 700 miljoen dollar, zo meldt nieuwsbureau Reuters op basis van twee anonieme bronnen met kennis van zaken. Omgerekend naar euro's zou het gaan om een bedrag van 479,5 miljoen euro en 671,3 miljoen euro.

L Catterton heeft volgens de bronnen investeringsbank Lazard ingehuurd om het verkoopproces te beheren. Ganni geeft tegen Reuters aan dat er geen overname is om commentaar op te geven en Lazard en L Catterton konden door het nieuwsbureau niet bereikt worden. L Catterton heeft sinds 2017 een meerderheidsaandeel in Ganni.

Het immens populaire Deense modemerk Ganni is in 2000 opgericht. Het bedrijf richt zich op ready-to-wear damesmode en verkoopt inmiddels via 400 retailers in 20 landen. Ook heeft het diverse eigen winkels zoals de winkel in Amsterdam. Ganni staat bekend om de kleurrijke ontwerpen en wordt vaak gedragen door influencers.