Deense tak Esprit start herstructurering

Esprit Holdings Limited heeft nog geen duidelijkheid over een potentiële investeerder voor de Europese tak, maar deelt wel dat de Deense tak van het bedrijf een vrijwillige herstructurering is gestart. Het gaat om Esprit de Corp. Danmark A/S, zo is te lezen in een officieel statement.

Esprit benadrukt dat preventieve herstructurerings procedures in Denemarken alleen mogelijk zijn bij bedrijven die niet insolvent zijn en in de kern levensvatbaar zijn. Het doet denken aan de Nederlandse WHOA-procedure. De Deense tak zal nu een herstructureringsplan maken en presenteren aan de schuldeisers en de Deense rechtbank. De Deense tak is een dochterbedrijf van Esprit Europe Gmbh dat in mei een insolventieprocedure is gestart.

Op zijn beurt heeft de Deense tak zelf ook twee dochterondernemingen. Deze zijn actief in Zweden en Noorwegen. De procedure die gestart is in Denemarken kan een domino-effect hebben naar de ondernemingen die actief zijn in Zweden en Noorwegen. De dochteronderneming die actief is in Finland valt volgens Esprit automatisch onder de procedure in Denemarken, tenzij lokale schuldeisers anders besluiten, aldus het statement.