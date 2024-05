Esprit Duitsland vraagt insolventieprocedure aan

Esprit Europe GmbH en zes andere Duitse gelieerde bedrijven vragen vandaag een insolventieprocedure Insolventieprocedures in Duitsland zijn anders dan in België en Nederland. In Duitsland worden insolventieprocedures vaak ingezet om een bedrijf succesvol te kunnen herstructureren. In het Nederlands doet het woord ‘insolventie’ denken aan surseances van betaling en faillissementen, waarna een bedrijf wellicht een doorstart maakt.

aan bij de rechtbank in Düsseldorf, Duitsland. De insolventieprocedure is onderdeel van Esprit’s herstructurering en herpositionering van de Europese activiteiten om de waarden van de groep te behouden, zo meldt Esprit Holdings Limited in een persbericht.

Esprit Holdings Limited, het moederbedrijf, schreef in boekjaar 2023 een verlies op van 2,5 miljard Hong Kong dollar, waarna het bedrijf bekendmaakte een uitgebreide reorganisatie te doen. Door de herstructurering viel het doek voor de Zwitserse en Belgische tak van het bedrijf. Daarnaast werden er banen op het Amerikaanse hoofdkantoor geschrapt. Nu neemt Esprit de Duitse activiteiten van het bedrijf onder de loep.

In het kader van de insolventieprocedure bij Esprit Europe GmbH en de andere zes gelieerde bedrijven wordt algemeen directeur Yi Yip gevraagd het management van deze ondernemingen te verlaten zodra het voorlopige zelfbestuur is uitgesproken, zo staat in het persbericht. De activiteiten van Esprit in Duitsland worden gewoon voortgezet. De insolventieprocedure raakt in totaal 1.500 medewerkers.

Esprit Europe GmbH heeft de Esprit-activiteiten in Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk, de Scandinavische landen, Polen en het Verenigd Koninkrijk onder zijn hoede. De Nederlandse activiteiten zijn hier dus geen onderdeel van. Het bedrijf meldt in het persbericht geen uitspraken te kunnen doen in hoeverre en in welke mate andere bedrijven van de Europese groep door de herstructurering worden getroffen. België en Zwitserland vroegen eerder al een faillissement aan.

Gesprekken met investeerder in ‘vergevorderd stadium’

Esprit Holdings Limited haalde eerder een externe investeerder binnen. Het gaat om een ‘internationale private equity group’ waarvan de naam nog onbekend blijft. In het persbericht meldt Esprit nu dat de investeerder interesse heeft getoond in belangrijke delen van de activa van de insolvente Esprit-bedrijven, als onderdeel van een ‘on going concern-concept’. De investeerder toonde voor de insolventieprocedure al interesse. Verder zouden onderhandelingen over de overname van de merkrechten voor Europa al in een ‘vergevorderd stadium’ zijn.