Ontslagronde op Amerikaans hoofdkantoor Esprit, maar faillissement komt er niet

De herstructurering bij Esprit Holdings Limited gaat verder: er vallen ontslagen op het Amerikaanse hoofdkantoor. Zo’n achttien mensen moeten naar verluidt het hoofdkantoor in New York verlaten, zo meldt WWD op basis van een ingewijde. Dit is echter geen voorteken van een Amerikaans faillissement, benadrukt William Pak, Chief Executive Officer van Esprit.

Pak maakte het aantal ontslagen zelf niet bekend. “Ik kan bevestigen dat er geen plannen zijn om het faillissement van de Noord-Amerikaanse activiteiten aan te vragen”, deelt hij met WWD.

Andere Esprit-directieleden melden ook dat Esprit op dit moment een ‘strategische herstructurering en herpositionering op de Amerikaanse markt doorgaat’. “Het nieuwe managementteam richt zich op het opnieuw betrekken van het Amerikaanse erfgoed van het merk en het versterken van de fundamenten waarop het oorspronkelijk is opgericht. Het nieuwe management is al begonnen met de noodzakelijke strategische herstructurering, rebranding en herpositionering van Esprit en is nu klaar om de ingeslagen weg te versnellen. Deze inspanningen hebben helaas een vermindering van het aantal posities in het kantoor in New York noodzakelijk gemaakt om de activiteiten te stroomlijnen.”

De ontslagronde op het Amerikaanse hoofdkantoor komt nadat de Belgische en Zwitserse tak eerder deze maand failliet werden verklaard. Daarover deelt Pak nog: “Deze faillissementen waren onderdeel van een grotere herstructureringsstrategie die al geruime tijd in gang is gezet. Ik heb de afgelopen jaren naar de markt gecommuniceerd dat het EU-probleem al meer dan tien jaar een probleem is voor Esprit, en we zijn eindelijk in staat om het probleem aan te pakken door middel van de herstructurering, zodat Esprit kan terugkeren naar zijn oorspronkelijke kenmerken van een goed ontwerp, kwaliteit en pasvorm waar de klant in de VS naar heeft verlangd.”