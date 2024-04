Belgische tak Esprit vraagt faillissement aan

De Belgische tak van modemerk Esprit, Esprit België Retail N.V. (BEBR), heeft op 8 april 2024 ook een faillissement aangevraagd bij een insolventierechter in België, zo maakt Esprit Holdings Limited bekend in een persbericht. Het nieuws komt een paar weken nadat de Zwitserse tak van het modemerk omviel.

Esprit België Retail N.V. is een dochteronderneming van Esprit Holdings Limited. Het is goed om te benadrukken dat het faillissement dus enkel de Belgische tak treft. Het faillissement van Esprit België Retail N.V. heeft dan ook geen directe gevolgen voor de Esprit-activiteiten in andere landen.

Esprit Holdings Limited vergrootte het verlies in boekjaar 2023 van 642 miljoen Hong Kong dollar naar 2,5 miljard Hong Kong dollar. Het bedrijf is dan ook bezig met een uitgebreide reorganisatie. Het faillissement van de Belgische tak is daar onderdeel van, zo staat in het persbericht. Esprit schrijft bezig te zijn met het versterken van haar activiteiten met wholesale- en franchisepartners, net als het genereren van een nieuw momentum in de e-commerce. “Het faillissement van BEBR en de sluiting van de winkels is onvermijdelijk.”

In ieder geval 15 winkels sluiten onmiddellijk. Hierdoor verliezen 148 medewerkers hun baan. Deze vestigingen zijn in handen van het moederbedrijf. De zelfstandige uitbaters, zo'n 10 in totaal, werken gewoon verder onder de vlag van Esprit, bevestigt Esprit in een separaat persbericht. Daarnaast blijft de collectie verkrijgbaar bij 543 multibrandwinkels.

Esprit heeft het zwaar door de algemene economische vertraging in combinatie met sterk stijgende logistieke en energiekosten. De terughoudendheid van de Europese consument speelt ook een rol. Op lange termijn jaagden ook de hoge huurprijzen het bedrijf in het nauw. “Het is financieel niet haalbaar om de retailactiviteiten in hun huidige structuur in België voort te zetten”, verklaart Esprit. Het betekent dat Esprit haar deuren sluit in België. Het bedrijf benadrukt dat dit besluit ‘in het belang van de groep is genomen’.

Esprit sluit deuren in België

Esprit benadrukt dat de sluiting in België geen directe negatieve materiële impact heeft op het moederbedrijf. De activiteiten blijven zoals gewoonlijk doorgaan in alle andere landen. Esprit benadrukt opnieuw dat het alle herstructureringsopties en noodplannen blijft overwegen ‘om de waarde van de activiteiten van de groep te behouden’.

Het Esprit-faillissement in België volgt twee weken nadat het bedrijf zijn deuren sloot in Zwitserland. Ook daar werd een faillissement uitgesproken. In dezelfde week kwam tevens het nieuws dat Esprit ongeveer veertig winkels in Duitsland sluit, omdat het contract met het de Duitse franchise-exploitant PTH Group afliep.