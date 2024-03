Esprit Holdings Limited duikt weer dieper in het rood in boekjaar 2023

De winstwaarschuwing van Esprit Holdings Limited in februari kwam niet onterecht. Het bedrijf kampt met een flinke omzetdaling en duikt dieper in de rode cijfers wat betreft boekjaar 2023, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van het bedrijf. Eerder deze week werd de Zwitserse Esprit-tak failliet verklaard en moeten 40 Duitse Esprit-winkels hun deuren sluiten.

Esprit ziet zijn omzet met ruim 1,1 miljard Hong Kong dollar dalen naar 5,9 miljard Hong Kong dollar. Dat is omgerekend 698 miljoen euro. Het betekent een daling van ongeveer 16 procent. De reden voor deze daling zoekt het bedrijf in het ongunstige macro-economische klimaat in Europa. Ook geopolitieke spanningen spelen opnieuw een rol, waardoor de energiekosten drukten op de uitgaven van de consument.

Niet alleen de omzet, maar ook het bedrijfsresultaat duikt verder in het rood. Esprit schreef in een boekjaar eerder nog een verlies van 642 miljoen Hong Kong dollar. In boekjaar 2023 is dat verlies opgelopen tot ruim 2,5 miljard Hong Kong dollar.

Boekjaar 2023 gaat dus opnieuw in rode cijfers de geschiedenis is. Esprit boekte in het eerste halfjaar van 2022 voor het eerst sinds 2017 weer winst. Toch dook de onderneming aan het einde van 2022 weer de rode cijfers in. Sindsdien geeft Esprit meerdere winstwaarschuwingen af.

Eerder deze week werd de Zwitserse tak van Esprit, Esprit Switzerland Retail AG, failliet verklaard. Dit faillissement heeft geen directe gevolgen voor de activiteiten in andere landen. De Zwitserse tak ging failliet door de gevolgen van de algemene economische vertraging in combinatie met sterk stijgende logistieke en energiekosten. Ook de terughoudendheid van de Europese consument speelt een rol. Op lange termijn jaagden ook de hoge huurprijzen het bedrijf in het nauw. Het faillissement betekent dat de Zwitserse winkels hun deuren sluiten.

In Duitsland zullen ook ongeveer 40 Esprit-winkels hun deuren sluiten. Esprit heeft hier het contract met de Duitse franchise-exploitant PTH Group opgezegd.