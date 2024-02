Winstwaarschuwing: Esprit verwacht verlies van bijna 2 miljard in boekjaar 2023

Dalende inkomsten en het niet kunnen verlagen van de bedrijfskosten als gevolg van langdurige historische structurele problemen maken het Esprit onmogelijk een winstwaarschuwing te ontduiken. Het Amerikaanse modeconcern verwacht voor boekjaar 2023 een nettoverlies van bijna 2 miljard Hong Kong dollar, omgerekend 237,6 miljoen euro, zo meldt Esprit in een update.

Het verwachte nettoverlies zou betekenen dat Esprit haar verlies van 664 miljoen Hong Kong dollar (77,7 miljoen euro) met 186,3 procent zou overstijgen. De omzetdaling zorgt ervoor dat de brutowinst van het bedrijf daalde met bijna 13 procent naar ongeveer 2,5 miljard Hong Kong dollar (297 miljoen euro). Verder verwacht Esprit een totale omzet te noteren van 5,9 miljard Hong Kong dollar (701 miljoen euro), wat een daling van 16,3 procent markeert.

Esprit’s omzetdaling is, zoals bij vele andere modebedrijven, te wijten aan het ongunstige macro-economische klimaat in Europa, met name in Duitsland, die wordt gekenmerkt door hoge rentetarieven als reactie op de hoge inflatie. Bovendien spelen de geopolitieke spanningen opnieuw een rol, waardoor de energiekosten een grote invloed hebben op de portemonnee van de consument.

Esprit behaalde in het eerste halfjaar van 2022 voor het eerst sinds 2017 weer winst. Echter dook het in boekjaar 2022 weer in de rode cijfers met een verlies van 664 miljoen Hong Kong dollar (77,7 miljoen euro). Sindsdien gaf het bedrijf meerdere winstwaarschuwingen en schreef het in het eerste halfjaar van 2023 een verlies van 714 miljoen Hong Kong dollar (84 miljoen euro).