Esprit Holdings Limited noteert 714 miljoen in het rood in eerste halfjaar 2023

Esprit Holdings Limited duikt dieper in het rood. Begin augustus gaf het bedrijf al een winstwaarschuwing en verwachtte het een verlies te draaien van 715 miljoen Hong Kong dollar. Uit gedeponeerde cijfers blijkt Esprit een verlies te noteren van 714 miljoen Hong Kong dollar in het eerste halfjaar van 2023. Dat is omgerekend 84 miljoen euro.

In dezelfde periode een jaar eerder noteerde het bedrijf ‘slechts’ 12 miljoen Hong Kong dollar in het rood. Dat is zo’n 1,4 miljoen euro.

Ook de omzet van Esprit krimpt. Het bedrijf zette in het eerste halfjaar van 2023 ruim 3 miljard Hong Kong dollar (353,8 miljard euro) om. Een jaar eerder was dat nog ruim 3,6 miljard Hong Kong dollar (424,5 miljard euro). Esprit ziet de omzet dalen door het toegenomen negatieve consumentenvertrouwen in Duitsland en de rest van Europa.

Het negatieve eindresultaat wordt deels toegeschreven aan korte termijn kosten wat betreft de rebranding en herpositionering. Vooruitkijkend op het komende halfjaar blijft het bedrijf zich inzetten om wereldwijd duurzame en winstgevende groei te realiseren, zo staat in het halfjaarverslag. Hoe Esprit zich na jaren merk degradatie opnieuw op de kaart wil zetten, vertelde CEO William Pak al eerder aan FashionUnited.