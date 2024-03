Ook 40 Esprit-winkels in Duitsland moeten deuren sluiten

Ongeveer 40 winkels van Esprit gaan sluiten in Duitsland. Het nieuws komt twee dagen, nadat het faillissement van de Zwitserse tak van modemerk Esprit werd bekendgemaakt.

Het gaat om zo’n 40 Esprit-filialen die worden geëxploiteerd door franchise-exploitant PTH Group. Esprit heeft het contract met het Duitse bedrijf naar verluidt opgezegd, zo meldt het Duitse dagblad Rheinische Post op basis van bronnen die bekend zijn met de situatie. De groep, die gevestigd is in Bischofswerda bij Bautzen (Duitsland), wil de winkelruimte nu voor andere doeleinden gebruiken.

Esprit-winkel op Düsseldorfs treinstation wordt Catches

Dit gebeurde al met de Esprit-winkel op het treinstation in Düsseldorf. Merken als Vila, Only, Jack & Jones, Selected Homme en Street One worden aangeboden in de Catches-winkel, die ook wordt geëxploiteerd door de PTH Group. De producten van Esprit zijn ook tegen gereduceerde prijzen te vinden in de bijbehorende online shop Catches Outlet. Naast Düsseldorf zijn er momenteel meer dan tien Catches winkels, waaronder in de belangrijkste treinstations in Berlijn en Essen en in het winkelcentrum Rathaus-Center in Berlijn-Pankow en het Kornmarkt-Center in Bautzen.

De PTH Group is opgericht in 2001 en exploiteert in totaal ongeveer 115 winkels in Duitsland en Tsjechië. Naast Esprit is het ook franchisenemer van merken als Calvin Klein, G-Star, Levi's, Marc O'Polo, More & More en Tommy Hilfiger. Het bedrijf runt ook meer dan 20 Duitse Tom Tailor-winkels.