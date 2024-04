Esprit trekt investeerder aan voor Europese tak: ‘Een internationale private equity group’

Esprit Holdings Limited heeft een externe investeerder binnengehaald, zo blijkt uit een ad hoc statement van het bedrijf.

“Het bedrijf heeft een non-wettelijk bindend ‘memorandum of understanding’ (MOU) met een potentiele investeerder getroffen”, aldus het statement. Onder deze zogenaamde MOU zal er een ‘special purpose vehicle’ worden opgezet voor de Europese tak van Esprit Holdings Limited. De Europese tak zal in samenwerking met de investeerder worden geherstructureerd. Ook zal de potentiële investeerder een ‘economisch belang’ nemen in Esprit Holdings Limited.

Wie de potentiële investeerder is, wordt niet in het officiële document genoemd. Het enige dat wordt genoemd is: “De potentiële investeerder is een internationale private equity group” Ook hoe hoog de investering is en hoeveel geld er dus gemoeid is bij de overeenkomst, is onduidelijk.

De beoogde investeerder zal nu tijd hebben om de financiële en juridische aspecten van de Europese tak van Esprit Holdings Limited te onderzoeken. Tot en met 31 mei 2024 zal Esprit Holdings Limited dan ook geen andere onderhandelingen of gesprekken aan gaan met nieuwe investeerders voor de tak.

Redding voor Europese tak Esprit dichterbij

Het rommelt de laatste bij Esprit. Zo vroeg de Zwitserse tak eind maart faillissement aan, waardoor ook in Duitsland zo’n 40 winkels moeten sluiten. Twee weken later vraagt ook de Belgische tak van Esprit faillissement aan. Tot een faillissement in de Verenigde Staten komt het niet, maar er vallen wel ontslagen op het Amerikaanse hoofdkantoor.

Het bedrijf is in het boekjaar 2023 dieper in het rood gedoken. Kort voor de bekendmaking van de jaarcijfers gaf het bedrijf al een winstwaarschuwing af.

Esprit is in 2023 begonnen met een grote rebranding. Een nieuwe look en feel moet uitgerold worden. CEO William Pak gaf in de zomer van 2023 in een interview met FashionUnited al aan dat het merk te maken heeft gehad met jaren van merkdegradatie in Europa. De VS en Azië hebben deze verslechtering destijds niet meegemaakt, waardoor het merkimago daar beter intact is.