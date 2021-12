Delvaux verwelkomt Ermanno Piraes terug als chief brand officer

Ermanno Piraes is weer terug bij het Belgische tassenmerk Delvaux. Piraes neemt de taak van chief brand officer op zich, zo meldt WWD.

Piraes stapte in 2020 op bij het bedrijf. Hij was op dat moment de internationale communicatie directeur. Nu is hij per direct chief brand officer.

Het is niet de enige oude bekende die Delvaux recent heeft verwelkomd. Zo werd afgelopen september aangekondigd dat Jean-Marc Loubier terugkeert als CEO. Het was een van de eerste veranderingen bij Delvaux sinds de overname van het tassenmerk door Compagnie Financière Richemont.