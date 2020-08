‘Derde steunpakket wordt kleiner, maar loopt tot zomer 2021’

Het nieuwe steunpakket waar de Nederlandse overheid mee bezig is zal naar verluidt tot in 2021 lopen. Dit melden Haagse bronnen tegen diverse Nederlandse kranten waaronder het AD en het Parool.

Het derde steunpakket moet op 1 oktober ingaan en lopen tot de zomer van 2021. De reden hierachter is zodat bedrijven langer weten waarop ze kunnen rekenen. Hoewel de duur van het pakket wellicht langer is dan de voorgaande twee, zal de hoogte van de vergoedingen en de doelgroep anders zijn. Op deze manier moeten vooral bedrijven steun krijgen die echt niet zonder overheidssteun kunnen.

De bronnen melden aan diverse media dat de belangrijkste aanpassing te vinden is bij de NOW-regeling. Op dit moment geldt deze voor ondernemingen die minstens 20 procent omzetverlies lijden, maar vanaf 1 oktober gaat dit op voor bedrijven die 30 procent omzetverlies hebben. Ook wordt het deel van de loonsom dat de overheid op zich neem, stapsgewijs afgebouw. Op dit moment kunnen ondernemingen nog tot maximaal 90 procent van de loonsom vergoed krijgen. Naast de NOW-regeling worden ook de Tozo en TVL in aangepaste vorm voortgezet in het derde pakket.

De officiële aankondiging van het derde steunpakket wordt volgende week verwacht.