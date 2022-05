Desigual maakt plannen voor vierdaagse fulltime werkweek onder winkelmanagers

Negentig procent van de Desigual werknemers die afgelopen oktober begonnen met een vierdaagse werkweek geven aan blij te zijn met de nieuwe weekindeling, zo blijkt uit een persbericht van Desigual. Het merendeel van de deelnemers aan het initiatief zegt een betere werk en leef balans te hebben (tachtig procent) en hun leven efficiënter in te kunnen richten (zeventig procent). Ook zou het initiatief een geschikte methode zijn om nieuw talent aan te trekken, zo staat er in het persbericht vermeldt.

Desigual kondigde zeven maanden geleden aan de verkorte werkweek in te voeren onder werknemers van het hoofdkantoor in Barcelona, na een survey onder de werknemers. Destijds stemde 86 procent voor de invoering. Sindsdien werken zo’n vijfhonderd werknemers enkel van maandag tot en met donderdag, waarvan één dag in de week thuis. In ruil voor de ene dag minder werken (die neerkomt op dertien procent minder uren) moeten de werknemers maar 5,8 procent loon inleveren, zo stond er destijds in een persbericht vermeldt.

Desigual ziet potentie in verkorte werkweek voor winkelmanagement

Het aantrekken van nieuw talent was een van de redenen dat het initiatief in oktober werd ingevoerd. Hierbij ligt de focus met name op het aantrekken van mensen met interesse in het werken in innovatieve organisaties, staat er nu in het persbericht. Alberto Ojinaga, algemeen directeur van Desigual deelt: “Het initiatief helpt ons de motivatie van onze medewerkers op peil te houden en de beste talenten aan te trekken.” Op basis van de interne survey bleek tevens dat maar liefst 85 procent van de werknemers de vierdaagse werkweek als reden ziet om werken bij Desigual bij anderen aan te raden. Daarnaast ziet zeventig procent van de ondervraagden de werkweek als geschikte methode om nieuw talent aan te trekken.

Het bedrijf is van plan de vierdaagse werkweek in de toekomst verder uit te rollen naar hun winkelmanagers op internationaal niveau, zo blijkt uit het persbericht. Hierbij komen ook initiatieven zoals het meer dan één weekend vrij per maand aanbieden aan bod. Coral Alcaraz, Directeur Mensen bij Desigual, deelt hierover: "Deze steun en acceptatie moedigen ons aan te blijven zoeken naar nieuwe flexibiliteitsoplossingen voor de rest van de medewerkers die vanwege hun soort werk geen gebruik konden maken van deze maatregel."