Werknemers Desigual stemmen voor 4-daagse werkweek

Het voorstel van Spaans modebedrijf Desigual om een verkorte werkweek in te voeren is goed ontvangen onder de werknemers. 86 procent van de medewerkers stemden voor en vanaf nu zullen medewerkers van het hoofdkantoor van maandag tot en met donderdag werken waarbij één vanuit huis, zo is te lezen in een persbericht.

In september bracht het modebedrijf naar buiten de werkweek in te willen korten in het kader van een betere werk-privé balans. In ruil voor een dag minder werken (wat neerkomt op 13 procent minder uren), moeten de medewerkers maar 5,8 procent loon inleveren. Het aanbod om minder te werken geldt alleen voor de medewerkers van het hoofdkantoor van Desigual. Het voorstel had maar 66 procent nodig van de werknemers die erachter stonden om doorgevoerd te worden, maar de positieve respons van 86 procent heeft de verwachtingen van het bedrijf overstegen, aldus het bericht.

“De nieuwe werkweek zal wel wat aanpassing nodig hebben en de inzet van iedereen, maar de pandemie heeft ons laten zien dat we werk en teams op een andere manier kunnen inrichten en efficiënt prioriteiten kunnen stellen,” aldus Desigual CEO Alberto Ojinaga, in het persbericht. “Dit initiatief maakt ons ook aantrekkelijker als bedrijf, waardoor we het beste talent kunnen behouden en aantrekken.

Begin september pleitte in Nederland de vakbond CNV ook al voor de invoering van een 30-urige werkweek. Een kortere werkweek met behoud van salaris zou zorgen voor lager ziekteverzuim, een betere werk-privé balans, meer tijd voor mantelzorg en vrijwilligerswerk en zelfs voor hogere productie en efficiëntie.