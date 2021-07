Desigual zet strategische stappen richting innovatiedoel

Damesmodemerk Desigual lanceert een startup: Awesome Lab. Het is de eerste startup die wordt ondersteund door een Spaans modemerk in samenwerking met innovatief platform Plug and Play, zo is te lezen in het persbericht. Desigual investeert een miljoen euro in dit project om een van haar belangrijke pijlers na te streven op het gebied van creativiteit en duurzaamheid.

De lancering van Awesome Lab vertegenwoordigt Desigual’s toewijding aan digitale innovatie en het stimuleren van de stroom van kennis en ideeën om kansen te grijpen. Hiervoor is het damesmodemerk gaan samenwerken met Plug and Play dat eerder investeerde in bedrijven, zoals Dropbox en Paypal. De missie van Plug and Play is dan ook innovatieve startups te verbinden met grote organisaties.

Desigual wil middels Awesome Lab startups ondersteunen door als mentor op te treden of door te helpen middels tools, zo is te lezen. Het doel hiervan is ‘hun groei te stimuleren en de nodige oplossingen te ontwikkelen voor de transformatie van de modesector’. Awesome Lab is dan ook op zoek naar internationaal talent dat wil deelnemen aan een van de tien uitdagingen. Hiervoor lanceert de startup op 20 juli 2021 haar eerste oproep. De vacatures blijven open tot 15 september 2021.