Detailhandel laat recordgroei online verkoop in tweede kwartaal zien

Het tweede kwartaal van 2020 stond in het teken van online verkoop, zo laten de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek maar weer eens zien. Het kwartaal laat een recordgroei zien op het gebied van online omzet in de detailhandel, namelijk 54,8 procent. De gehele detailhandel zette in het kwartaal 5,9 procent meer om dan het tweede kwartaal van 2019.

De verschuiving naar en groei van online werd al snel duidelijk toen de intelligente lockdown in maart werd afgekondigd. Nu blijkt dat in het tweede kwartaal de omzet bij pure players 45 hoger lag dan in hetzelfde kwartaal in 2019. Bij multichannelers (fysieke winkels met een webshop) steeg de online omzet zelfs met 68 procent, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Het onderzoeksbureau geeft aan dat de verregaande maatregelen die getroffen werden in verband met de bestrijding van het coronavirus naar alle waarschijnlijkheid de internetomzet van de detailhandel omhoog heeft gestuwd, aldus het bericht.