Inretail: H1 2020 was ‘een halfjaar om snel te vergeten’

Het zal niet als een verrassing komen: in het tweede kwartaal van 2020 verkeerde de Nederlandse moderetail in zwaar weer. De omzet van moderetailers lag gemiddeld 22,6 procent lager dan in hetzelfde kwartaal in 2019, zo blijkt uit de Inretail Gfk Fashionscan. Over het halfjaar genomen was de omzet gemiddeld 18,5 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Grote boosdoeners waren de coronapandemie en de bijkomende maatregelen, die het veel retailers vanaf maart moeilijk maakten.

Na veelbelovende cijfers in januari en februari zag Inretail de omzetcijfers na 13 maart van week tot week dalen: van min 20,9 procent in de eerste week van de ‘intelligente lockdown’, naar min 66,1 procent een week later. Sommige retailers meldden dalingen van 90 procent, anderen gooiden hun winkel tijdelijk helemaal op slot - of gingen definitief failliet. April was de slechtste maand: toen was de omzet gemiddeld 38,7 procent lager dan dezelfde maand in 2019.

Vooral de fysieke retail had het in het tweede kwartaal zwaar te verduren: hier daalde de omzet gemiddeld met 43,9 procent. De online omzet steeg, met 18,8 procent. Met de versoepelingen van de coronamaatregelen in mei en juni keerde het publiek naar de winkelstraten terug, waardoor de omzetcijfers van stenen winkels weer iets steeg. De halfjaarcijfers vallen daardoor - en door de goede start in januari en februari - ietwat positiever uit voor fysieke retailers: zij sluiten het halfjaar af met een min van 32,8 procent, tegenover een plus van 10,1 procent voor online retail.

De intelligente lockdown bracht ook opvallende ontwikkelingen met zich mee in consumentenkeuzes. Waar klanten vooral chique kleding in het tweede kwartaal lieten hangen - zo daalde de verkoop van mannenblazers met 47,9 procent - stegen de uitgaven aan sweaters en vesten met bijna vijftig procent, en besteedden consumenten 16,2 procent meer aan nachtkleding.

Inretail ziet de omzetcijfers inmiddels weer enigszins stijgen, zo is in het nieuwsbericht te lezen. De organisatie registreerde in juni een omzetdaling van 13 procent ten opzichte van 2019 - dat is beter dan het halfjaargemiddelde. Ook steeg het consumentenvertrouwen in die maand van -31 naar -27. “Al met al hebben we een pittig halfjaar achter de rug, heeft de retail zijn weerbaarheid moeten tonen en gaan de cijfers nu met hele kleine stapjes weer de goede kant op,” concludeert Inretail het nieuwsbericht. “Laten we hieraan vasthouden… En dan vol goede moed vooruit.”